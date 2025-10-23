El Granada acusa la falta de referentes goleadores

Los dos últimos empates a cero del Granada y las ocho jornadas anteriores evidenciaron que los rojiblancos vienen acusando la falta de referentes goleadores en ... su plantilla. Y es que hacía tres temporadas que el equipo no alcanzaba esta altura de la competición sin un solo futbolista con tres tantos ya. Por lo pronto se agarra a los dos que coleccionan Pedro Alemañ, con sus dianas en Málaga y Huesca; Álex Sola, con las que hizo en Burgos y a la Real Sociedad B en Los Cármenes; y Souleymane Faye, con su doblete también frente al filial 'txuri urdin'. Alemañ y Faye añaden además otras dos asistencias.

Siguen por estrenarse todavía como goleadores con el Granada tanto Jorge Pascual como Moha Bouldini, los dos delanteros naturales en los que confio el club, así como José Arnaiz. A los rojiblancos no se les presentaba este escenario de carestía desde la temporada 2021/22, la del penúltimo descenso a Segunda división. Por entonces únicamente alcanzaba los dos goles Luis Suárez, al marcar en los dos primeros partidos en Los Cármenes tanto al Valencia como al Betis. El colombiano acabó con ocho, superado por los diez de Jorge Molina pese a estrenarse un 28 de octubre, con otros seis de Antonio Puertas, cuatro de Darwin Machís y tres de Luis Milla.

La campaña pasada ya en Segunda división, sin ir más lejos, Myrto Uzuni llevaba ya cuatro goles. El albanés marcó su primer tanto del curso en Elche y repitió a la jornada siguiente con el Málaga en Los Cármenes, y justamente a la décima jornada reventó el partido con el Tenerife también en el Zaidín con un doblete en la primera parte al que siguió otro de Lucas Boyé ya en la segunda para que el argentino estrenara su casillero. Uzuni llevaba 14 dianas en 18 partidos cuando se fue al Austin estadounidense a cambio de 12 millones de euros, el importe de su cláusula de rescisión.

La explosión de Bryan

Dos cursos atrás y aún en Primera división, con todo, no era Myrto Uzuni sino Bryan Zaragoza quien ejercía la referencia goleadora en el Granada. El extremo malagueño marcó al Mallorca en Los Cármenes ya en la tercera jornada y repitió a la siguiente por la visita a la Real Sociedad, con un nuevo tanto de penalti en Almería antes de endosarle un doblete exprés al Barça en el Zaidín. El albanés empataba con tres dianas con Boyé, pero él terminaría superando los dos dígitos con once bingos mientras que el argentino se quedaba en seis, los mismos que llevaba Bryan cuando se fue al Bayern de Múnich.

Uzuni sí lideraba los goleadores del Granada a esta altura durante la temporada del último ascenso a Primera. Llevaba ocho tantos ya al seguirle a una primera muesca al Racing en Los Cármenes el 'hat trick' al Villarreal B y dos dobletes al Mirandés y al Sporting también en el Zaidín. Fuera de casa no marcaría hasta febrero, por la visita al filial amarillo en la que se estrenó Shon Weissman a los tres minutos, pero el pichichi del albanés con 23 dianas explicó buena parte de aquel título como campeones de Segunda.