Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Myrto Uzuni celebra en Los Cármenes uno de sus últimos goles con el Granada. Pepe Marín
Delanteros por marcar

El Granada acusa la falta de referentes goleadores

Hacía tres temporadas que el equipo no alcanzaba las diez jornadas sin un solo futbolista con tres tantos ya

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:50

Comenta

Los dos últimos empates a cero del Granada y las ocho jornadas anteriores evidenciaron que los rojiblancos vienen acusando la falta de referentes goleadores en ... su plantilla. Y es que hacía tres temporadas que el equipo no alcanzaba esta altura de la competición sin un solo futbolista con tres tantos ya. Por lo pronto se agarra a los dos que coleccionan Pedro Alemañ, con sus dianas en Málaga y Huesca; Álex Sola, con las que hizo en Burgos y a la Real Sociedad B en Los Cármenes; y Souleymane Faye, con su doblete también frente al filial 'txuri urdin'. Alemañ y Faye añaden además otras dos asistencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  4. 4 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  5. 5

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  6. 6 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  7. 7 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  8. 8 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  9. 9 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  10. 10 Los vuelos más baratos para salir de Granada en el puente de diciembre: billetes desde 13 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada acusa la falta de referentes goleadores

El Granada acusa la falta de referentes goleadores