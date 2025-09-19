Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luka Gagnidze gira sobre sí mismo durante el Trofeo del Olivo, antes de sufrir el esguince de su tobillo derecho. Real Jaén

El Granada acumula cuatro meses sin ganar

Son once partidos, con el último del curso pasado, los de pretemporada y Liga más el Trofeo del Olivo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:57

Ni en los amistosos encuentra motivos de celebración el Granada. Acumula cuatro meses sin ganar, una barbaridad en la que se incluye el final del ... último campeonato, los escasos cuatro partidos de pretemporada, las cinco jornadas de Liga Hypermotion disputadas y el Trofeo del Olivo afrontado el reciente jueves, en el que cayó por 3-2 ante el Real Jaén, conjunto anfitrión del evento, que milita en la 2ª RFEF –cuarta categoría nacional– y que no había ni vencido ni marcado en las dos primeras fechas de su torneo –solo guardaba un empate–.

