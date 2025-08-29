Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rodelas no jugó en Eibar, pero en principio no está llamado a abandonar el Granada. J. M. B.

Mercado de fichajes

El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora

El club ha desoído cualquier interés por jugadores jóvenes como Pablo Sáenz o Sergio Rodelas. Posibilidad de Álex Sola, extremo del Getafe

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:13

Recta final del mercado y, aparentemente, bastante trabajo por hacer en el Granada. Su liquidez dependerá del 'beneficio' del intercambio de cesiones entre Stoichkov y ... Bouldini, pues el gaditano gana más que el marroquí, así como lo que quedara de más en la baja de Insua, que dio para la inscripción de Jorge Pascual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mi hermano murió y nos salvó a todos»
  2. 2

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  3. 3

    Bouldini cierra su cesión por el Granada este viernes
  4. 4

    Encapuchados vuelven a asaltar a otra pareja en Atarfe y les quitan dinero y móviles
  5. 5

    «Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»
  6. 6

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  7. 7 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  8. 8 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  9. 9 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  10. 10 El restaurante perfecto en Granada para todas las generaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora

El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora