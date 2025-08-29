El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora

Recta final del mercado y, aparentemente, bastante trabajo por hacer en el Granada. Su liquidez dependerá del 'beneficio' del intercambio de cesiones entre Stoichkov y ... Bouldini, pues el gaditano gana más que el marroquí, así como lo que quedara de más en la baja de Insua, que dio para la inscripción de Jorge Pascual.

El club tenía la prioridad de fichar un centrocampista, pero la rápida negociación con el Deportivo precipitó lo del punta. Ahora, el foco se vuelve a la medular, donde sobresale Unai Vencedor como opción, del Athletic que estuvo cedido en el Racing de Santander.

Vencedor cuenta con tentativas de Zaragoza, Córdoba o Málaga, así como del Pogon Szczecin polaco, que le ofrece un dineral, según incorporó el periodista Ángel García, pero para el Granada sería una fichaje capital. Sobre todo, si sale Hongla.

Hongla ha sido convocado por Camerún para las fechas FIFA de septiembre por que sería baja para el partido del Granada en Málaga. El centrocampista sigue en la rampa de salida, pero de momento el club solo tiene la oferta del Aris de Salónica, que el jugador ha rechazado con reiteración. El Granada pagó 2,5 millones a la Salernitana. Tras las salidas de Boyé, Insua y Stoichkov, Hongla está en el top 4 de salarios de la plantilla, junto a Shon Weissman, Sergio Ruiz y José Arnaiz.

Por lo demás, el club ha desoído cualquier interés por jugadores jóvenes como Pablo Sáenz o Sergio Rodelas, sin nuevas ofertas formales. Quedan por ver los posibles vaivenes de aquí al lunes al filo de la medianoche. En el mercado, se habla de la posibilidad del extremo Álex Sola, del Getafe.