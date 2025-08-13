Gragera: «Contamos los días para jugar en Granada»

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:10 Comenta Compartir

José Gragera aseguró que los futbolistas del Deportivo de La Coruña están «contando los días para jugar en Granada» la primera jornada del campeonato en Segunda división este sábado a las 21.30 horas. «Estamos deseando empezar la competición. Veo al equipo más que preparado para afrontar este reto», apuntó el centrocampista, cedido con opción de compra por el Espanyol de Primera división. «Estoy sorprendido por la calidad futbolística y humana que hay. El objetivo es estar arriba y pelear por los puestos altos, aunque somos conscientes de la complejidad de la categoría y de que habrá momentos buenos y malos», asumió.

Gragera negó que su fichaje por el Deportivo supusiera «un paso atrás» sino uno «hacia delante» en su carrera profesional. «Este es un club histórico, grandísimo, y a la vista está lo que viene creciendo», señaló, después de haber gozado también con interés del Granada por su cesión. «Vengo de un año de inactividad a raíz de una lesión así que necesitaba jugar y qué mejor club que el Dépor para poder encontrarme», razonó. Preguntado por el ascenso que supondría la activación de su opción de compra, esgrimió: «¿Cómo no voy a decir que el objetivo es seguir aquí, con lo que conlleva?».

Cerrados con Yeremay

Junto a Gragera compareció el director deportivo Fernando Soriano, que fue preguntado por Yeremay al trascender el interés del Sporting de Portugal por él ahora. «No negociamos; nuestra posición es clarísima», atajó. «Hablamos y está tranquilo y feliz, entrenando con una intensidad total. Sabe que va a haber ruido por el interés de clubes grandes pero ya está acostumbrado al llevar ya un tiempo haciendo las cosas bien», apuntó.

El último movimiento del Deportivo en el mercado fue el fichaje bajo cesión con opción de compra también del portero austriaco Daniel Bachmann procedente del Watford después de que el Fortaleza brasileño pagara en torno al millón de euros por la cláusula de rescisión de Helton Leite, por quien también se negó a negociar. «Seguramente nos tocará esperar un poco para cerrar la plantilla, aunque intentemos hacerlo lo mejor posible por el bien de todos y no paremos de trabajar», compartió Soriano antes del anuncio de esta incorporación.