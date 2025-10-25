Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La jugada polémica de Pascual y Recio en Los Cármenes. J. M. Baldomero
El árbitro | 6

Gorka Etayo considera natural la mano de Recio y descarta el penalti para el Granada

Los jugadores rojiblancos protestaron después de que el defensor del Cádiz blocase con el brazo el remate a portería de Pascual

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:30

Gorka Etayo, colegiado adscrito al comité vasco, consideró como natural la mano de Iker Recio a cabezazo de Jorge Pascual dentro del área, acción por ... la que el Granada pidió penalti.

