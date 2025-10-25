Gorka Etayo considera natural la mano de Recio y descarta el penalti para el Granada
Los jugadores rojiblancos protestaron después de que el defensor del Cádiz blocase con el brazo el remate a portería de Pascual
Granada
Sábado, 25 de octubre 2025, 21:30
Gorka Etayo, colegiado adscrito al comité vasco, consideró como natural la mano de Iker Recio a cabezazo de Jorge Pascual dentro del área, acción por ... la que el Granada pidió penalti.
Aunque el zaguero contaba con el brazo despegado del resto del cuerpo, su posición abajo hizo entender al árbitro que no estaba ocupando un espacio más allá de lo permitido como para señalar la pena máxima por mucho que blocara un chut a portería. El VAR revisó la jugada, pero ni siquiera instó a Etayo a acudir al monitor, dando por bueno su criterio.
Por lo demás, no hubo más polémica, aunque su baremo con las faltas desquició a locales y visitantes por momentos.
