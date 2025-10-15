Gonzalo Villar, suplente habitual con el Dínamo de Zagreb; Juanma Lendínez 'sufre' en el Unionistas

Pedro Alemañ está ocupando con éxito el rol de Gonzalo Villar en el Granada. El centrocampista murciano fue la primera baja de consideración del proyecto ... actual. Fue vendido por tres millones de euros al Dínamo de Zagreb, del que un 20% fue para su club de procedencia, la Roma, aunque el Granada se guardó un 15% de futura venta. La operación relámpago chocó con las palabras de determinación por quedarse del jugador, si bien tras el traspaso explicó que el traspaso resultó positivo tanto para él como para la economía del club.

Villar, desde entonces, ha jugado seis partidos de Liga con el Dínamo, solo tres de ellos como titular, con un gol en su haber. En otros tres, incluido el último encuentro, se quedó en el banquillo. En la fase de grupos de la Europa League, salió en el alargue del choque con el Fenerbahce y se quedó en el banquillo como el Maccabi Tel Aviv. De momento, sin mucho protagonismo con el técnico Mario Kovacevic, que lidera la liga croata.

Otro centrocampista que salió del Granada en verano fue Juanma Lendínez, que era capitán del filial y alternaba en la dinámica del primer equipo, pero con el que Pacheta no quiso contar para esta campaña. Con su actual club, Unionistas de Salamanca, lleva cuatro partidos, tres de ellos como titular, con una victoria y cuatro derrotas. Su equipo está en zona de descenso.