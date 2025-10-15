Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gonzalo Villar, en un entrenamiento. Instagram

Ex del Granada

Gonzalo Villar, suplente habitual con el Dínamo de Zagreb; Juanma Lendínez 'sufre' en el Unionistas

Ambos centrocampistas salieron el pasado verano

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Pedro Alemañ está ocupando con éxito el rol de Gonzalo Villar en el Granada. El centrocampista murciano fue la primera baja de consideración del proyecto ... actual. Fue vendido por tres millones de euros al Dínamo de Zagreb, del que un 20% fue para su club de procedencia, la Roma, aunque el Granada se guardó un 15% de futura venta. La operación relámpago chocó con las palabras de determinación por quedarse del jugador, si bien tras el traspaso explicó que el traspaso resultó positivo tanto para él como para la economía del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3

    La huelga general tiene escaso seguimiento en Educación y apenas incidencia en el transporte de Granada
  4. 4 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  5. 5 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  6. 6 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  7. 7 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  8. 8 Vandalizan la sede del PP en Granada con pintadas: «Esto no es libertad de expresión, ni democracia»
  9. 9

    Los jóvenes encabezan una manifestación con más de 3.000 asistentes por la libertad de Palestina
  10. 10 Auxilian en la feria de Íllora a una mujer que perdió la conciencia y convulsionó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gonzalo Villar, suplente habitual con el Dínamo de Zagreb; Juanma Lendínez 'sufre' en el Unionistas

Gonzalo Villar, suplente habitual con el Dínamo de Zagreb; Juanma Lendínez &#039;sufre&#039; en el Unionistas