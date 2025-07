«El Granada necesitaba vender, aunque me dolió decir lo que dije y luego irme»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 26 de julio 2025, 12:10 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

Gonzalo Villar abundó en su salida del Granada para firmar por el Dinamo de Zagreb por tres millones de euros -con un 30% para la Roma- y un 15% sobre una futura venta a la conclusión de la temporada pasada durante una entrevista en la Cadena Ser de la Región de Murcia. «Se dio muy rápido y no tuve tiempo casi de pensármelo; en 20 horas se hizo todo. El Granada necesitaba vender y a mí se me planteó volver a jugar competición europea desde que lo hice en 2021 con la Roma. Me mostraron mucho interés y mejoraba económicamente tanto por mí como por mi familia. Estoy muy contento con la decisión», compartió.

«Dije que me iba a quedar seguro, pero no sabía cómo era la situación económica del club y solamente me di cuenta después. Fue una decisión conjunta. Era bueno para las dos partes, y había que aguantar que me dijeran que falté a mi palabra; la afición no entiende que los jugadores nos vayamos, y es normal, y me dolió decir lo que dije y luego tener que irme, pero el club se portó bien conmigo, sobre todo el equipo de Comunicación que me preparó la carta de despedida», explicó Villar.

«Decidí quedarme en Segunda porque quería cumplir el objetivo de volver a Primera, pero no se pudo dar, aunque en lo futbolístico creo que hice una buena temporada. Perder en Santander no entrar en el 'play off' fue un palo muy duro para mí», confesó el exrojiblanco. Ahora se reencuentra con Raúl Torrente, también murciano, en el Dinamo de Zagreb: «Es amigo y me habló muy bien del club para que fuera».