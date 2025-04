Gonzalo Villar: «No es un buen punto»

Rafael Lamelas Granada Sábado, 26 de abril 2025, 21:41 Comenta Compartir

Gonzalo Villar intervino en zona mixta. No se quedó satisfecho con el resultado. «No es un buen punto, la verdad. A estas alturas y con la diferencia de puntos que tenemos, no lo es. El equipo hizo un trabajo muy bueno y no se vio un equipo líder destacado y otro que esté recién entrado en 'play off', pero la clasificación demuestra que ellos han sido más regulares que nosotros. En el enfrentamiento directo se ha visto que no es una plantilla superior a la nuestra. Cogemos el punto y vamos a ir a ganar en Málaga», sentenció.

Sobre lo que se pudo hacer mejor, el murciano opinó: «El gol de ellos es bastante evitable; lo trabajaremos. Luego, un poco más de precisión. Boyé había marcado los penaltis y esta vez chutó mal; no pasa nada. Orgulloso de mi gente».

«Ha sido el mejor recibimiento desde que llegué, el más bonito», comentó sobre la afición. «Nos veremos la semana que viene en Málaga y a ganar», recalcó.

Sobre el estilo del Elche, lo justificó: «No pierde el tiempo, es la forma de jugar de Eder Sarabia. Dentro, me estaba desquiciando. La idea era no saltar al portero para no liberar a otro porque ellos juegan al hombre libre. Buscan que te precipites. Se hacía pesado, pero van primeros, parece que ascenderán y les va bien».

Villar reconoció que no fue penalti la acción final en la que se cobró falta previa, al diferencia del primero. Sobre el futuro, su mentalidad es ganar lo que queda. «Veremos en junio si ha dado. Tampoco es fácil que los de arriba no se vengan algo abajo. Si tenemos que subir vía 'play off' asi será», indicó. «Ahora mismo es anecdótico si salimos de los seis primeros. Mejor no caer, pero hay que sumar puntos, ganar en Málaga y esperar que otros pinchen, sin mirar la tabla», remachó.

