Pedro Alemañ celebra su gol en El Alcoraz. LOF

Goleador en el Granada

Alemañ: «Reflejamos la falta que nos hacían estos tres primeros puntos»

Declaraciones ·

«La afición es tremenda; le damos las gracias y esperamos darle una alegría en Los Cármenes», desea el centrocampista

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:44

Pedro Alemañ se mostró «muy contento por ayudar al equipo» con su gol triunfal en Huesca, su segundo con el Granada tras el del empate ... en Málaga. «Fue un partido muy competido y el equipo demostró que tenía muchas ganas de conseguir estos tres primeros puntos; reflejamos la falta que nos hacían, porque estábamos ansiosos por conseguirlos», se congratuló.

