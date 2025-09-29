Alemañ: «Reflejamos la falta que nos hacían estos tres primeros puntos»

Goleador en el GranadaAlemañ: «Reflejamos la falta que nos hacían estos tres primeros puntos»
Declaraciones ·«La afición es tremenda; le damos las gracias y esperamos darle una alegría en Los Cármenes», desea el centrocampista
Granada
Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:44
Pedro Alemañ se mostró «muy contento por ayudar al equipo» con su gol triunfal en Huesca, su segundo con el Granada tras el del empate ... en Málaga. «Fue un partido muy competido y el equipo demostró que tenía muchas ganas de conseguir estos tres primeros puntos; reflejamos la falta que nos hacían, porque estábamos ansiosos por conseguirlos», se congratuló.
«La afición es tremenda; nos apoya en todos los viajes y le damos las gracias. Esperamos que estén contentos con el trabajo y el compromiso del equipo, y darles una alegría en Los Cármenes», deseó Alemañ, ya de cara a los dos partidos consecutivos contra Real Sociedad B y Las Palmas en octubre.
