Generelo, rival en el Elche, aliado hoy en el Granada

El Granada cuenta con un 'infiltrado' entre sus filas. Dentro del cuerpo técnico, Fran Escribá dirige al grupo rojiblanco con el apoyo de David Generelo. ... El asistente acompaña al entrenador valenciano en sus destinos desde hace varias temporadas, pero su desembarco en Los Cármenes despertó un extra de morbo. Sobre todo teniendo en cuenta la visita del Elche, eterno rival para muchos aficionados nazaríes que no olvidan la eliminatoria de ascenso de 2011, este próximo sábado.

Generelo, natural de Badajoz y con 42 años, militó en las filas del cuadro ilicitano como mediocentro entre 2009 y 2014. Es uno de los 'supervivientes' de aquel Elche de José Bordalás al que superó el Granada de Fabri González para subir a Primera división, una auténtica 'batalla' para el recuerdo con dos partidos de máxima tensión. Actuó como titular en la ida celebrada en Los Cármenes, así como en la vuelta del Martínez Valero, donde Odion Ighalo devolvió a los rojiblancos a la élite 35 años después.

Pese al chasco, el futbolista echó raíces como franjiverde con el paso de las temporadas, llegando a convertirse en capitán. Fue pieza clave en el ascenso a Primera de 2013, aunque pasó al ostracismo al curso siguiente. Allí coincidió con David Lombán, que fue años después granadinista. «Lo conozco muy bien de ese año, que fue muy turbulento. Futbolísticamente no contó con muchas oportunidades, pero como compañero Generelo fue un diez», revela el zaguero, nazarí entre 2015 y 2017, ya retirado a IDEAL.

«Cuando me tocó ser capitán en el Granada o en el Málaga, me fijé en su ejemplo. Era una persona leal, honesta, profesional... Era capaz de contagiar su buena energía al resto del grupo. Además, le encantaba el fútbol y entrenar, quería conocer todas las facetas del juego como buen centrocampista. No me extraña que haya pasado a los banquillos», añade Lombán. Aquella campaña del Elche en Primera, que derivó en un descenso administrativo por impagos en 2015, Generelo la vivió a las órdenes de su actual jefe. Fran Escribá fue el encargado de devolver a los franjiverdes al escalón principal del fútbol patrio, momento en el que recaló Lombán.

«Conocí a Escribá en las categorías inferiores del Valencia, cuando yo empezaba a alternar con el filial y el primer equipo. Me parece un técnico muy directo, que sabe transmitir al jugador lo que él quiere. Mi relación con él fue estupenda. Confió en mí en el Elche y el equipo vivió años muy buenos con él», destaca. El defensor cambió de aires con la bajada a Segunda, al igual que el propio Escribá. El entrenador fichó por el Getafe, mientras que su ahora ayudante abandonó Elche a mitad de curso para continuar en el Mallorca, aunque fue en el Oviedo donde colgó las botas en 2015.

Rivalidad

En su caso, Lombán firmó libre por el Granada. Pasó en Los Cármenes dos temporadas, con un total de 55 partidos oficiales y un gol en su haber. «Las mejores amistades que hice en el fútbol las guardo en Granada. Me encanta la ciudad, donde me tratan muy bien cada vez que voy. Fue mi mejor club, desde luego», se sincera. Tras finalizar su etapa como futbolista, el asturiano se prepara actualmente para ser director deportivo. «Coincido con Víctor Díaz, que también está haciendo el curso», apostilla.

Acerca del enfrentamiento entre sus 'ex', no se moja, pero sí que se la juega con su tono. «Vaticino un partido disputado y con un marcador ajustado. Es verdad que el hecho de que sea en Los Cármenes juega a favor del Granada, pero todo puede pasar. Me gustaría que ascendiesen los dos equipos por sus aficiones. Son muy sanas y, aunque quede el recuerdo de lo que pasó en 2011, la rivalidad no pasa a mayores. Se vive el fútbol al máximo nivel tanto en Granada como en Elche», destaca.

Para Lombán, salir de Segunda dependerá de las sensaciones en torno a la recta final del campeonato. «El Granada puede subir por potencial. Está en buena dinámica, algo que influye mucho en la división. Los de arriba pueden caer en cualquier momento. Si enlazas tres o cuatro triunfos consecutivos, puedes llegar», concluye.