Gegsa declara desierto el pliego de Los Cármenes tres meses después

El consejo de administración de Gegsa, el órgano de contratación pública del Ayuntamiento de Granada, declaró este viernes desierto el pliego para la concesión de ... Los Cármenes tres meses después. En su comunicado, alegó que el Granada CF se presentó «fuera de plazo» al procedimiento. Gegsa inicia ahora otro procedimiento publicando las mismas bases aprobadas en mayo.

«Tras haber haber sido declarado como desierto el concurso para la concesión del estadio Nuevo Los Cármenes este viernes, 10 de octubre de 2025, el Granada Club de Fútbol desea manifestar, para el conocimiento de sus abonados y simpatizantes, la intención de acudir al nuevo concurso público que a tal efecto se ha establecido bajo las mismas condiciones, con idéntico proyecto y presupuesto», reaccionó el club.

«Las necesidades de mejora que demanda el Estadio requieren de un marco jurídico que las regule con las garantías necesarias», apuntó el Granada. «El compromiso de la institución y de las administraciones públicas continúa siendo firme en el objetivo de consolidar unas infraestructuras óptimas al servicio del granadinismo y de la ciudad de Granada», añadió.

El Ayuntamiento de Granada, por su parte, aseguró haber procedido «de inmediato» a la «aprobación y publicación de las nuevas bases para la autorización de uso especial del recinto». «Esta medida se adopta para garantizar la máxima seguridad jurídica en el procedimiento, a pesar de que la propuesta de inversión presentada por el Granada Club de Fútbol SAD fue calificada como muy positiva para la modernización del Nuevo Los Cármenes», aclaró. «Se establece así un nuevo proceso que garantice el estricto cumplimiento administrativo de los mismos», remarcó.

Los 20 días hábiles de los que disponía el Granada habrían expirado el viernes 4 de julio, y el club no presentó su solicitud hasta el lunes siguiente pese a avanzar su intención el domingo 8 de junio. La entidad ya presentó alegaciones a un primer pliego para 35 años hace dos temporadas y dejó desierto un segundo concurso tras las mismas.

El Granada pretendía aprovechar esta concesión a cuatro años para ampliar el aforo a 25.000 espectadores con la bajada de cota del césped, algo en duda finalmente por posibles problemas de visibilidad para algunos sectores. Una alternativa sería el aumento de la altura de la grada de preferencia. El club tenía previsto destinar dos millones de euros a este fin. El Ayuntamiento sí acometerá este verano el cierre de las cuatro esquinas así como el reparo de ciertos daños estructurales.

Un error documental

El grupo municipal del PSOE denunció a continuación «el caos y la chapuza» en relación al proceso de concesión de Los Cármenes. «Se tramitó un expediente con una documentación que entró al Ayuntamiento fuera de plazo, por lo que la adjudicación no sería legal, asunto del que nadie se ha dado cuenta hasta hace escasamente tres o cuatro días, cuando han tenido que anular todo el procedimiento después de meses, para iniciarlo de nuevo», denunció el concejal Juanjo Ibáñez, que lamentó «esa dejadez y desidia» como «inaceptable» por la «pérdida de tiempo» ante «las deficiencias» del estadio que sufre la afición.

«Recordemos que Marifrán Carazo dijo que esto iba a estar arreglado en los primeros 100 días de su gobierno y resulta que vamos camino del tercer año. Es inaceptable que se anule por completo el proceso de licitación porque nadie, absolutamente nadie, se había dado cuenta del error documental», reprochó Ibáñez. El concejal acusó a la alcaldesa de «jugar con el interés, el afecto y el cariño de la afición rojiblanca», que ve cómo los desperfectos en el estadio «no paran de crecer». «La desidia de este equipo de Gobierno a la hora de poder tomar medidas y solucionar un problema que con más diligencia y más cariño estaría ya arreglado, demuestra que la señora Carazo no tiene a Granada y al Granada CF como su prioridad», finalizó.