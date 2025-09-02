Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bienvenida del club a Luka Gagnidze. Granada CF

Mercado de fichajes

Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense

El club mantiene margen como para acudir a futbolistas libres en adelante

José Ignacio Cejudo
Rafael Lamelas

José Ignacio Cejudo y Rafael Lamelas

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:59

El Granada cerró su plantilla con los fichajes del centrocampista georgiano Luka Gagnidze sobre la bocina tras el del extremo Álex Sola, con validación de ... LaLiga al club a falta de reflejarse sus inscripciones en su portal. El mediocentro llegaría cedido por el Dinamo de Moscú sin opción de compra y el futbolista de banda, libre tras rescindir contrato con el Getafe. Shon Weissman acabó despedido y Martin Hongla se quedó finalmente al caerse la opción de que saliera al Levante bajo préstamo al optar los granotas por Unai Vencedor, pretendido precisamente por los rojiblancos.

