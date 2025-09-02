Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense

El Granada cerró su plantilla con los fichajes del centrocampista georgiano Luka Gagnidze sobre la bocina tras el del extremo Álex Sola, con validación de ... LaLiga al club a falta de reflejarse sus inscripciones en su portal. El mediocentro llegaría cedido por el Dinamo de Moscú sin opción de compra y el futbolista de banda, libre tras rescindir contrato con el Getafe. Shon Weissman acabó despedido y Martin Hongla se quedó finalmente al caerse la opción de que saliera al Levante bajo préstamo al optar los granotas por Unai Vencedor, pretendido precisamente por los rojiblancos.

Las siete fichas libres dejan abierta la posibilidad de que el Granada acuda al mercado de futbolistas en paro una vez cerrado el periodo de traspasos como hace un año con Diego Mariño. El club posee margen suficiente como para estudiar alguna otra operación.

También puede incluso que inscriba a jugadores con ficha 'B' como Oscar Naasei o Sergio Rodelas en el primer equipo para esquivar la alineación indebida con suficiente margen. De los fichajes de última jornada en el Recreativo, de hecho, el punta congoleño Josna Loulendo, de 21 años y cedido por el Al Ain emiratí que fue rival del trofeo de presentación en Los Cármenes, podría irrumpir en la dinámica del primer equipo.

Luka Gagnidze fue la gran sorpresa de la jornada ya en plena madrugada del martes. Internacional absoluto por su país en 2023, en cuyo equipo nacional coincidió con Giorgi Tsitaishvili, viene de estar ya cedido en el Krylia Sovétov de la Premier rusa sin una sola titularidad en los ocho partidos que jugó desde marzo. El Dinamo de Moscú le captó del Dinamo Tiflis en 2021 para salir cedido al Ural ruso y el Raków polaco hasta volver y acumular 55 partidos con 29 titularidades.

Sola, revulsivo en el Getafe de José Bordalás durante su victoria en Balaídos en la inauguración de la presente temporada y sin minutos desde entonces, jugó 24 partidos la temporada pasada de los que fue titular en 16 de ellos con una asistencia durante un empate con Osasuna en el Coliseum. El extremo fue indiscutible hasta noviembre pero dejó de jugar en febrero y en mayo fue operado de una rotura parcial de menisco. Ya sufrió un percance similar en 2021 tras superar una rotura del ligamento cruzado el año anterior.

Respecto a Weissman, el club se limitó a comunicar la finalización de su etapa, que por contrato expiraba el 30 de junio de 2026, y el delantero israelí apunta ahora al Maccabi de Tel Aviv en su país al caérsele la opción del Wolfsberger austriaco en el que explotó como goleador por su eliminación en la fase previa de la Conference League. «Llegó el momento de la despedida. Llegué a este club y a esta maravillosa ciudad con la ilusión y las ganas de hacerlo lo mejor posible pero no siempre salen las cosas como uno quiere o intenta. Pedir perdón por no tener el final que me hubiese gustado. Gracias por este tiempo, gracias Granada. 'Eterna lucha'», expresó Weissman a través de sus redes sociales.

El Levante irrumpió a última hora en la puja por Unai Vencedor y fue el club que acogió en Primera división al centrocampista del Athletic bajo préstamo, pese al interés del Granada entre otros clubes de Segunda como el Málaga principalmente. El futbolista, no obstante, apuró el mercado a la espera de alguna opción de la máxima categoría tras jugar las dos últimas campañas prestado en el Racing y en el Eibar y desechar también una interesante propuesta económica del Pogoń Szczecin.

El Granada también permaneció muy atento al mercado del Levante por la opción de Carlos Espí para su ataque, pero ni el fichaje del prometedor Etta Eyong desde el Villarreal le incitó a salir. Los granotas cedieron al extremo granadino Paco Cortés a la Cultural Leonesa.

Otro punta que también fue contemplado, Etienne Eto'o, recaló finalmente en el Mirandés cedido por el Rayo Vallecano. De las opciones para la medular, Paul Akouokou, firmó por el Zaragoza.