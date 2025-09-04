Gagnidze: «En el Granada cumplo mi sueño de niño de jugar en España»

«De esta nueva aventura me motiva que todo el mundo vive el fútbol con mucha pasión. Siempre vi muchos partidos de LaLiga. Estar en ... este club me permite cumplir el sueño que tenía desde niño», reconoció Gagnidze sobre su salto al fútbol español.

Ante el nombre de Giorgi Tsitaishvili, compatriota exrojiblanco, explicó que «se trata de un jugadorazo. Desde que llegué me han preguntado más por él que por mí mismo y es lógico. Hablé con él antes de venir. Hemos sido compañeros en la selección», profundizó.

«No me marco objetivos personales, sino simplemente tratar de dar lo mejor de mí para el equipo», sentenció.