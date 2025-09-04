Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luka Gagnidze, con varios niños en Los Cármenes. Ariel C. Rojas
Fichaje

Gagnidze: «En el Granada cumplo mi sueño de niño de jugar en España»

El mediocentro explica sus objetivos tras dar el salto a LaLuga Hypermotion desde Rusia

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:37

«De esta nueva aventura me motiva que todo el mundo vive el fútbol con mucha pasión. Siempre vi muchos partidos de LaLiga. Estar en ... este club me permite cumplir el sueño que tenía desde niño», reconoció Gagnidze sobre su salto al fútbol español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

