Luka Gagnidze pelea por un balón dividido en La Victoria. Juan Pedro Sánchez

Lesionado en Jaén

Gagnidze acaba sustituido a la media hora en La Victoria

El centrocampista georgiano sufrió un esguince en el tobillo derecho, aunque aguantó varios minutos sobre el terreno de juego

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Jaén. Enviado especial

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:37

Luka Gagnidze dio el susto en La Victoria de Jaén por un esguince en el tobillo derecho. El centrocampista del Granada, firmado sobre la bocina ... del mercado de verano, acabó sustituido a la media hora tras estrenarse como titular aunque intentó aguantar varios minutos sobre el terreno de juego.

