Gagnidze acaba sustituido a la media hora en La Victoria

Lesionado en JaénGagnidze acaba sustituido a la media hora en La Victoria
El centrocampista georgiano sufrió un esguince en el tobillo derecho, aunque aguantó varios minutos sobre el terreno de juego
Jaén. Enviado especial
Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:37
Luka Gagnidze dio el susto en La Victoria de Jaén por un esguince en el tobillo derecho. El centrocampista del Granada, firmado sobre la bocina ... del mercado de verano, acabó sustituido a la media hora tras estrenarse como titular aunque intentó aguantar varios minutos sobre el terreno de juego.
Durante el rato que jugó, Gagnidze mostró buenas maneras con el balón e incluso asistió a Diego Hormigo para un gol que fue anulado por fuera de juego a los cinco minutos. Vio ya desde el banquillo el desastre posterior.
