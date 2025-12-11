Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada CF

Gael Joel entra en la convocatoria de Guinea Ecuatorial para la próxima Copa de África

Se marcha el lunes

R. I.

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:30

Gael Joel, jugador del Recreativo Granada, entró en la convocatoria de la selección de Guinea Ecuatorial para la disputa de la próxima Copa de África, ... torneo que tendrá lugar en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

