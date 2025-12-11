Gael Joel entra en la convocatoria de Guinea Ecuatorial para la próxima Copa de África

Gael Joel, jugador del Recreativo Granada, entró en la convocatoria de la selección de Guinea Ecuatorial para la disputa de la próxima Copa de África, ... torneo que tendrá lugar en Marruecos entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

El futbolista se marchará concentrado el próximo lunes y no será hasta que su selección dé por finalizada la máxima competición africana de naciones cuando se reincorpore con su equipo.

En la fase de grupos, Guinea Ecuatorial se enfrentará a Burkina Faso (miércoles 24 de diciembre, 13.30 horas), Sudán (domingo 28, 16 horas) y Argelia (miércoles 31, 17 horas).