Granada CF

Gael Joel también es convocado por su selección en las fechas FIFA

Acude con Guinea Ecuatorial y se une al parte de bajas por compromisos internacionales de futbolistas rojiblancos

R. L.

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:22

Gael Joel, jugador del Recreativo Granada, también se marcha en las fechas FIFA. Volvió a ser convocado por Guinea Ecuatorial para dos encuentros de la fase de clasificación al Mundial 2026. El combinado africano jugará ante Malaui como visitante el jueves 9 de octubre y frente a Liberia en casa el lunes 13 de octubre.

La misma fase la disputarán Luca Zidane y Martin Hongla. El portero, con Argelia, disputará su primer encuentro ante Somalia el jueves a las 18.00 horas en Orán. El segundo será frente a Uganda, el martes 14 18.00 horas en la ciudad de Tizi Ouzou. El centrocampista, con Camerún, tendrá su primera cita el miércoles 8 a las 15.00 horas frente a Mauricio en Saint Pierre; y la segunda, contra Angola el lunes 13 a las 18.00 horas en Yaundé.

Astralaga y Rodelas, por su parte, fueron citados por España sub-21. El combinado disputará ante Noruega un amistoso el viernes 10 a las 21.00 horas en Guadalajara y el clasificatorio para la competición continental será el martes 14 a las 18.30 horas en Castellón de la Plana.

