El G19 y las peñas del Cádiz condenan las amenazas de la supuesta 'Legión Rojiblanca'

El G19 y la Federación de Peñas Cadistas condenaron de manera conjunta a través de un comunicado las amenazas de la supuesta 'Legión Rojiblanca' contra ... la peña amarilla Los Ostiones de Úbeda. La agrupación amaneció el pasado miércoles con una carta intimidatoria en la puerta de su local a través de la cual se advertía de «joder la vida en lo deportivo y lo personal» a todos sus miembros.

«Desde la Federación de Peñas Cadistas, así como su homóloga en Granada, el G19, queremos condenar enérgicamente las amenazas recibidas. Hacemos constar que las aficiones del Granada y del Cádiz han tenido una actitud cordial de respeto y convivencia en los últimos años, donde no ha habido que destacar incidentes, habiendo compartido prolegómenos de convivencias e intercambios propios de la idea que representan el fútbol, LaLiga y Aficiones Unidas: la convivencia entre aficiones», destacó la nota.

«Presentamos nuestro rechazo a cualquier tipo de actitud violenta, acto de violencia, menosprecio, intolerancia y racismo en base a que nuestro principal afán es conseguir fomentar las relaciones cordiales en aficiones y el hermanamiento entre aficionados», prosiguió.

Por su parte, el G19 confirmó que no tiene constancia del origen de las amenazas como aseveró a IDEAL el mismo miércoles tras conocer los hechos. «Los presuntos autores de la nota no existen, ni se tiene conocimiento de que sea una peña oficial dentro de nuestra agrupación. Tampoco de ningún colectivo externo reconocido por el club», concluyó el escrito.