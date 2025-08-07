Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Cádiz durante un partido contra el Granada en Los Cármenes. AFP
El G19 y las peñas del Cádiz condenan las amenazas de la supuesta 'Legión Rojiblanca'

Ambas agrupaciones firman un comunicado conjunto en el que rechazan la violencia y destacan «la actitud cordial de respeto y convivencia» entre ambas aficiones

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:31

El G19 y la Federación de Peñas Cadistas condenaron de manera conjunta a través de un comunicado las amenazas de la supuesta 'Legión Rojiblanca' contra ... la peña amarilla Los Ostiones de Úbeda. La agrupación amaneció el pasado miércoles con una carta intimidatoria en la puerta de su local a través de la cual se advertía de «joder la vida en lo deportivo y lo personal» a todos sus miembros.

