El fruto del laboratorio y la gestión de cargas

1. Todos los mínimos exigibles en la libreta de Pacheta se aunaron en Tenerife. El Granada pasó la eliminatoria de la Copa del Rey, que ... era lo fundamental, con una gestión eficaz de las cargas en los futbolistas. Jugaron como titulares diez suplentes contra la Cultural Leonesa. El único que repitió, Oscar Naasei, solo actuó durante los primeros 45 minutos. Hubo dos cambios por leves molestias, del recreativista Flores –sobrecargado– y de Pablo Sáenz –diezmado por un golpe que le afectó al nervio ciático–.

2. Pendiente de la evolución de ambos futbolistas –sobre todo el extremo–, el entrenador no tuvo que lamentar mayores sobresaltos. Su equipo ganó por la mínima, tuvo alguna fase pasajera en la que el Tenerife se le subió a las barbas, pero en general el encuentro estuvo bastante controlado. Para orgullo del cuerpo técnico, el gol fue fruto del laboratorio otra vez.

3. Los rojiblancos se han abonado a exprimir el balón parado. Cuatro dianas recientes nacieron de acciones detenidas. La primera, en Santander, de falta directa, con un roce afortunado para el lanzador, José Arnaiz. El talaverano puso en el aire sendos saques de esquina en los encuentros con el Córdoba y la Cultural que acabaron en la red, uno gracias a Manu Lama, recogiendo un rechazo tras remate de Pascual; y otro del almeriense, precisamente tras un toque previo con la cabeza del central madrileño.

4. En el Heliodoro Rodríguez López variaron los intérpretes. Pablo Sáenz acudió al banderín y Rubén Alcaraz voló ante una defensa cohibida y un portero que saltó tarde al despeje. No tenía marca el catalán, precisamente por los buenos movimientos de aclarado en los que abunda el conjunto en la preparación de la estrategia.

5. Estas elaboraciones suelen ser síntoma de escuadras trabajadas en el día a día. La evolución se subraya. Al equipo le generan cada vez menos peligro y cuando hay cualquier desliz, sus porteros responden, motivado Ander Astralaga como elegido actual en Liga y al quite Luca Zidane en la Copa, notable en Canarias.

6. Quizás, las zonas vulnerables estuvieron en los costados, donde ni Pau Casadesús ni Hormigo relucen en la protección, sobre todo ante contrincantes rápidos y punzantes. Fuera de ello, la eficacia estuvo encima de la mesa. Pacheta se permitió que sudaran también algunos indiscutibles como Manu Lama, Álex Sola o Souleymane Faye.

7. Arnaiz es, ahora mismo, miembro del grupo prioritario, pero el preparador burgalés acertó en probarlo como punta. Aunque ya esté recuperado Bouldini, manejar esta solución puede ser una alternativa interesante y no es algo que le extrañe al jugador porque jugó como tal muchos partidos en el pasado.

8. Pacheta no quería forzar la máquina y la resolución en los 90 minutos evitó la exigencia de una prórroga y unos hipotéticos penaltis. No tuvo que inclinarse por integrantes cargados de minutos como Baïla Diallo, Sergio o Ruiz o Jorge Pascual.

9. Apenas hay tiempo de reposo antes del choque del domingo ante el Ceuta en Los Cármenes (21 horas), pero es probable que pueda presentar su formación de gala, siempre y cuando esté en perfectas condiciones Pedro Alemañ, que se quedó en Granada recuperándose.

10. Otro detalle a considerar fue la presencia en la zaga de Flores. Hay muchas esperanzas depositadas en este sevillano recién renovado. De hecho, para Pacheta es el quinto central de la plantilla, tras Lama, Loïc, Oscar y Hormigo, quien también es el reemplazo en el lateral izquierdo. Con Flores, las urgencias por fichar a alguien más para la retaguardia se relajan un poco. Las prioridades se inclinan más hacia un portero y un delantero. Por ahora, solo hay dinero para uno.