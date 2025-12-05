Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz, justo antes de su remate de cabeza que acabó en gol. LOF

Granada CF | La resaca

El fruto del laboratorio y la gestión de cargas

El Granada evita sobreesfuerzos en la eliminatoria y vuelve a sacar rédito de una acción a balón parado para anotar un gol

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:47

1. Todos los mínimos exigibles en la libreta de Pacheta se aunaron en Tenerife. El Granada pasó la eliminatoria de la Copa del Rey, que ... era lo fundamental, con una gestión eficaz de las cargas en los futbolistas. Jugaron como titulares diez suplentes contra la Cultural Leonesa. El único que repitió, Oscar Naasei, solo actuó durante los primeros 45 minutos. Hubo dos cambios por leves molestias, del recreativista Flores –sobrecargado– y de Pablo Sáenz –diezmado por un golpe que le afectó al nervio ciático–.

