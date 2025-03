«Perdonamos y volvimos a cometer otro error grave»

Fran Escribá se acordó de las ocasiones que el Granada desperdició ya con 0-1 tanto al final de la primera parte como al principio ... de la segunda tras la derrota en Tenerife. «Tuvimos ocasiones como para haber sentenciado el partido antes y al final, cuando perdonas... es uno de los dichos del fútbol. No lo habríamos cerrado, pero se hubiera puesto mucho mejor. El primer gol de ellos era un balón suelto que además iba fuera, pero podía pasar, y luego cometimos otro error grave con la pérdida en el centro del campo (de Abde Rebbach) que nos cogió desplegados y provocó la expulsión», enumeró.

«Habría seguido siendo difícil si no hubiera entrado la falta pero podríamos haber aguantado el 1-1, pero al encajar se nos puso ya muy complicado», lamentó el entrenador del Granada. «El fútbol es una suma de aciertos y errores, pero hay veces que los errores no generan nada y esta vez sí. Otras veces aguantamos con diez e incluso jugamos muy bien, pero esta vez encajamos a la acción siguiente», siguió. «El Tenerife apretó bien y tras el segundo nos dejó pocas opciones, pero nos queda la sensación de haber perdonado», concluyó.

«Ganar fuera de casa es sin duda el debe del equipo», reconoció Escribá. «Hicimos buenos partidos, pero en estos últimos no estuvimos bien. Esta vez entramos bien y dominamos el partido, bien en la primera parte y también en la segunda hasta el empate, pero desde entonces no fuimos nosotros mismos. Me voy muy descontento porque teníamos hablado de que era la oportunidad de dormir quintos si ganábamos con independencia de los rivales y ahora tenemos que esperar a que no se amplíe mucho la distancia. Seguimos teniendo opciones pero cada vez quedan menos balas, sin el margen de error que sí tienen otros. No podemos perder mucho si queremos estar arriba, empezando por un rival directo como el Almería el sábado que viene», amplió.

Preguntado por el gol anulado a Abde Rebbach al estimar el árbitro que el saque de esquina de Sergio Ruiz había salido por línea de fondo, el entrenador esgrimió no haber visto ninguna repetición que le sacara de la duda. «La gente de mi banquillo me dijo que no hubo ninguna toma clara en la cámara táctica, pero si el árbitro pitó... no puede pensar que no saliera, pero la decisión se tomó muy rápido y otras veces se toma más tiempo», reseñó.

Acerca de las sanciones de Manu Lama y Sergio Ruiz para el derbi con el Almería, el entrenador negó que la baja del central sea «un problema grave pese a estar en un buen momento de forma al recuperar a Insua y a Loïc (Williams), con Oscar también» y contempló la del centrocampista como «una opción» con la certeza aun así de tener «jugadores suficientes como para volver a jugar con tres por dentro».