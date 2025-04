«La predisposición será mucho más importante que el sistema en Albacete»

Fran Escribá compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada para analizar la visita de su equipo al Albacete al día ... siguiente. El entrenador se congratuló por la recuperación de varios futbolistas de cara a este partido entre sanciones y lesiones y recordó que los rojiblancos no siempre tuvieron tan malos resultados como ahora fuera de casa de cara a una nueva victoria a domicilio.

DISPONIBILIDAD: «Shon (Weissman) se dio un fuerte golpe en el entrenamiento del martes; ha estado con mucho dolor y no vale la pena que venga porque corre riesgo y no iba a estar encondiciones. Brau viene haciendo parte del trabajo con el grupo, y hoy podría incluso completarlo, pero no creo que le llevemos porque viene de muchas semanas inactivo y, aunque nos vendría bien y le podríamos forzar, tenemos la posición cubierta y esperaremos una semana más. Juanma y Oscar volverán al Recreativo porque recuperamos a varios futbolistas y para tenerles y no usarles es mejor que jueguen 90 minutos con el filial para que estén más rodado ya de cara a la semana que viene».

DOS SALIDAS SEGUIDAS: «Fuimos fiables fuera durante varios meses, con muy buenos resultados, aunque vengamos fallando en las tres últimas salidas. No es algo que arrastremos durante la temporada, y, además, las derrotas no se parecieron entre sí y dejaron lecturas muy distintas. Lo de Córdoba fue terrible, pero en Cádiz y Tenerife cometimos errores por los que se nos escaparon los puntos. Nos quedan cinco partidos fuera de las ocho jornadas que faltan, y no tendremos nada que hacer si no mejoramos, pero estamos muy mentalizados».

DESPLAZAMIENTO MASIVO: «La afición es la que no ha fallado en toda la temporada, no como nosotros. Agradecemos el esfuerzo del club al sufragar los autobuses y también el de la gente siendo un domingo tan especial en Granada por la Semana Santa. Intentaremos que vuelvan con una sonrisa».

'OVERBOOKING': «Esta categoría se decide en los últimos partidos y, después de una temporada muy difícil en cuanto a bajas, con muy pocos partidos en los que tuviera a toda la plantilla disponible, es una alegría tener ya las posiciones mejor ocupadas y compensadas».

DILEMA CON MANU LAMA Y SERGIO RUIZ: «Tengo clara la alineación, y estoy contento con el rendimiento de todos. Sergio es muy importante para nosotros pero es muy bueno que el equipo reaccione bien cuando le pierde, como cuando faltó Martin (Hongla). Que a Lama le sustituya Loïc, y a Sergio, Martin o Trigueros, jugadores tan fiables, nos da mucha tranquilidad».

RIVAL: «El Albacete es un equipo que defiende muy bien, muy junto, con muy poco espacio entre líneas y con un compromiso muy grande. Es un equipo por encima de sus individualidades, y eso es algo que me gusta mucho; trabaja muy bien. También tiene mucha velocidad arriba, con jugadores interesantes de mediocampo en adelante que le hace peligroso al contragolpe y sobre todo si se adelanta en el marcador. Podemos encontrarnos un partido que dominemos por momentos, pero habrá que estar muy atentos porque controla varios registros y no me extraña que haya remontado posiciones porque se le veía que funcionaba muy bien a falta de resultados incluso quedándose en inferioridad numérica en algunos partidos como nos pasó a nosotros».

TRIVOTE: «Recuperar futbolistas nos permite jugar con 4-4-2 o 4-3-3, y podemos trabajar ambos sistemas muy bien aunque también hiciéramos partidos malos con los dos. Tener a alguien que pueda acompañar a Lucas Boyé arriba nos da mucho, pero tenemos gente con llegada si jugamos con tres en el medio. No tengo la sensación de ser más o menos ofensivos con un sistema u otro y sí que mantenemos el equilibrio suficiente como para jugar con ambos. Tengo la tranquilidad de poder empezar con 4-4-2 y cambiar a 4-3-3 luego sin que se resienta, como con el Almería, o viceversa al tener suficientes recambios. Con independencia del sistema, que es secundario, lo que me interesa es que la entrada sea buena porque el Albacete nos exigirá mucho. La predisposición será mucho más importante».

PABLO SÁENZ: «Me alegro mucho por lo bien que le va. Volvió en un día libre que tuvo; es muy querido, y nos dijo que está muy contento a todos los niveles allí. Esa era la idea de su cesión, cuando vimos que teníamos tantos jugadores ahí aunque Chiqui (Rodelas) estuviera lesionado y que venía Abde. A todas las partes les está yendo bien. Al salir del Recreativo se le podía ver más cohibido o con menos peso, pero allí está siendo importante desde el primer día. Aunque no juegue contra nosotros, le sustituirá otro jugador del mismo nivel».