«Necesitaremos salir con los cinco sentidos en Cartagena»

Fran Escribá compareció este sábado a mediodía antes del último entrenamiento del Granada previo a la visita al Cartagena del domingo (14 horas). El entrenador ... del Granada reseñó la duda de Stoichkov por unas molestias físicas sin mayor gravedad que podrían convertirle en el descarte obligatorio de una convocatoria a la que volverán Miguel Ángel Brau y Shon Weissman y avisó que la victoria de Albacete contuvo también un toque de atención a sus futbolistas de cara a esta segunda salida consecutiva.

DISPONIBILIDAD: «Aparte de Luca (Zidane), al que aún le quedan algunas semanas, tenemos a Stoichkov con molestias y aunque va a mejor no correremos riesgos pese a no ser nada importante. Si no estuviera bien, será el descarte. Es una alegría recuperar a Brau después de estos meses».

PELIGROS DEL CARTAGENA: «Lo veo igual de peligroso que antes de descender, aunque entiendo que el aficionado pueda pensar que no. Partimos del respeto máximo y de la ambición a la que estamos obligados, pero también con humildad, y sé que hablo también por los jugadores. Nos sabe mal lo que le ha ocurrido porque sabemos que trabajarían para impedirlo. No nos lo tomamos para nada como un partido fácil. Iremos con los cinco sentidos sabiendo que nos jugamos mucho, quizás la oportunidad de meternos definitivamente en los puestos de arriba. Tendremos que darlo todo desde el primer minuto y jugar bien, con máxima seriedad como en Albacete».

PUNTO DE INFLEXIÓN: «No tocamos fondo en ningún momento de la temporada, aunque fuimos irregulares en parte de ella., como en estas últimas salidas sin puntuar, y en Albacete nos vino bien ganar para romper la racha fuera. Tengo claro que no pasará nada definitivo en esta jornada ni para bien ni para mal, pero ya estaba convencido de que enlazaríamos victorias aunque cualquiera de los partidos que quedan son dificilísimos empezando por el de Cartagena. Nuestra idea es ganar, porque es la única que nos sirve al tener menos margen de error que los que están por encima, y tenemos que aprovechar los duelos directos que quedan. Si ganamos, seguiremos dependiendo de nosotros mismos. Habrá algún resultado más que nos favorezca esta jornada, pero tenemos que cunmplir».

VICTORIA EN ALBACETE: «Nos sirvió de mucho porque lo primero que les dije al juntarnos tras el partido más allá de la enhorabuena fue hacerles conscientes de que pudimos perder, aunque en el global estuvimos bien y acertamos cuando debimos. De haber concedido un 1-0, lo habríamos tenido muy difícil. Otras veces empatamos o perdimos partidos que no lo merecimos, pero esta vez no habría sido nada injusto el empate. Esas circunstancias nos ayudan mucho para Cartagena, aunque decidiéramos mejor y mostrásemos otra madurez respecto a otros días. Tenemos que tener los cinco sentidos porque puede pasar cualquier cosa en nuestra contra también, con futbolistas importantes en el rival a los que afortunadamente vemos. Lo de Albacete fue un buen toque de atención. Si no estamos concentrados, sufriremos».

CARTAGENA: «Lo tenemos muy estudiado, como ellos a nosotros, aun con la duda de si una vez consumado el descenso cambiará muchos jugadores por otros menos habituales, como el portero titular porque está cedido por un suplente que sí esté en propiedad, o el sistema. Trabajamos sobre cualquier posibilidad, y es un equipo con cosas interesantes y peligroso por fuera porque acumula mucha gente en el área aunque sea el que menos posesión tiene porque prefiere dejarse dominar y correr luego».

MIL GRANADINISTAS: «Me alegra que haya optimismo fuera, y entendemos que es lógico porque les hemos dado motivos, aunque nosotros tengamos que mantener el equilibrio dentro. Nos apoyaron hasta en los peores días y les estamos agradecidos; impacta en días como estos. Intentaremos darles una alegría».

TRIGUEROS DE INICIO: «Los jugadores tienen que ofrecer aún más cuando juegan menos que cuando juegan mucho, pero Manu en concreto entrena tan bien y tiene tanta predisposición que siempre sale con buen ánimo y ayuda. Si saliera enfadado, se le notaría. Los jugadores buenos te hacen mejor, y él lo es. No por no salir de inicio es menos importante, pero es cierto que tiene opciones de jugar como titular porque está en un buen momento y habrá que aprovecharlo».