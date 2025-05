«La culpa es de todos pero por esfuerzo y actitud no fue»

«Teníamos una idea, y no era mala aunque no se reflejó; no nos salió nada, y me cuesta explicar por qué», reconoce el entrenador del Granada

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 12 de mayo 2025, 23:25 | Actualizado 23:53h. Comenta Compartir

Fran Escribá no supo explicar qué fue exactamente lo que le pasó al Granada con el Eibar. «No nos salió nada de lo previsto ni de lo hablado. No funcionó ninguno de los dos planteamientos, ni el de la primera parte ni el de la segunda. Al principio quisimos el balón con cuatro centrocampistas de buen pie, pero no lo tuvimos; después, con extremos, nos faltó desequilibrio e insistencia. Con ambos sistemas jugamos bien otros partidos, pero esta vez no fuimos capaces de generar las situaciones que esperábamos», se resignó. «La culpa es de todos, pero me sabe mal porque por esfuerzo no fue. Como entrenador, soy el primero que asume mi parte, pero somos un equipo y no es momento de individualizar; somos un colectivo tanto para lo bueno como para lo malo», esgrimió.

El entrenador del Granada justificó sus decisiones tanto prepartido como durante el mismo. «No estuvimos cómodos en la primera parte porque no fuimos lo suficientemente agresivos en la disputa y generamos poco, pero queríamos evitar lo que pasó en la segunda: que el Eibar nos pillara por dentro porque acumula mucha gente por ahí», remarcó. «Queríamos el control con el rombo para que Trigueros taponara su salida e hiciera de enganche, pero apenas generamos sensación de dominio y por eso volvimos a un dibujo más clásico. Teníamos una idea, y no era mala aunque no se reflejó, en parte porque fuimos poco profundos y precisos con los laterales», lamentó.

Acerca de la elección de Borja Bastón de inicio, Escribá defendió que «Stoichkov no estaba del todo bien». «Queríamos jugar con dos delanteros pero no pisamos área y no estuvo donde sí es determinante», aludió. Preguntado también por la salida de Siren Diao al final, señaló que «no aporta mucho en cuanto a juego colectivo pero sí es rematador, y estuvo bien el rato que salió y tuvo alguna situación de disparo porque arma bien la pierna y podía aprovechar algún balón que le cayera».

«A la afición solamente podemos decirle que lo sentimos. Intentamos darlo todo, aunque cuando las cosas no salgan bien parezca que el equipo no se entrega», expresó el entrenador. Con todo, sí quiso compartir que el ambiente «no ayudó». «Que se me entienda bien: comprendo que se pite al final, pero ya he dicho muchas veces que ante todo soy aficionado y que nunca comprendí que se haga durante el partido; es un flaco favor. A Puertas se le aplaudió por lo que hizo aquí, pero también se le pitaría hace un año seguramente por el descenso. No lo puedo entender. Yo me iría cabreado, pero no insultaría ni a los jugadores ni al entrenador», resaltó.

«Tenemos que sentirnos todos muy fastidiados, y seguiremos así hasta el sábado. Creo que el equipo lo intentó todo aunque estuviera mal. Sé que no es un tema de actitud, pero porque hay veces que las cosas no salen a nivel global; es parte del fútbol. Perdimos una oportunidad grandísima para meternos en 'play off', pero, ¿qué le vamos a hacer? Nos afectó no ir encontrando portería y nos bloqueamos. Se dio todo para que no fuéramos a más sino a menos, y no dimos la sensación de poder darle la vuelta al partido en ningún momento», se resignó Escribá.

«Hace dos semanas decíamos que el equipo llegaba muy bien al tramo definitivo, pero perdimos merecidamente estos dos últimos partidos y suponen dos pasos hacia atrás muy importantes aunque no nos dejen sin opciones. Pero no tocamos fondo; solamente hicimos dos malos partidos», matizó el entrenador. «Teníamos en nuestra mano acabar en 'play off' y lo volvimos a perder, pero mantendremos la ilusión mientras el objetivo se pueda alcanzar matemáticamente. Iremos a Coruña a ganar porque es nuestra obligación y porque tampoco nos queda otra; todo pasa por ganar lo que queda, porque sería extrañísimo que nos valiera con siete puntos aunque el Almería pueda volver a fallar», confesó.