«Resolvimos el partido en dos acciones puntuales»

Fran Escribá celebró que los más de 600 aficionados del Granada volvieran de Albacete «con una sonrisa» pese a que el partido de su equipo ... no fuera del todo convincente. «Es cierto que se resolvió en dos acciones puntuales cuando estaba muy igualado. El Albacete nos estaba generando problemas con mucho juego directo al área aun sin provocar nada especial, y nos habría gustado producir más en ataque porque con muy poco podíamos provocar mucho peligro, pero estuvimos mejor al meterle más intensidad en la segunda parte y tras los goles estuvimos más cómodos aunque siguió siendo muy difícil», reflexionó.

El entrenador celebró el efecto inmediato de sus dos primeros cambios. «Estábamos teniendo menos presencia en ataque de lo que queríamos, y Stoichkov nos la da siempre aunque se sacrifique jugando abierto, y Manu (Trigueros) nos dio mucho control de juego. Estuvimos mejor como equipo a partir de los cambios, pero tenía pensado que iba a ser importante guardarles frescos para el final y no que ya no pudiéramos contar con ellos a los sesenta minutos», sostuvo.

Acerca de las ubicaciones de Sergio Ruiz como pivote y de Martin Hongla como volante por la derecha, Escribá reivindicó su acierto desde la autocrítica. «Muchas veces pensé que me equivocaba poniendo a Martin tanto tiempo de pivote y no de volante porque tácticamente no es un ancla al perder la posición por su fuerza y dinamismo, porque con su selección sí juega además suelto por su pegada con las dos piernas, mientras que Sergio sí se maneja bien ahí. Lo que me cabrea es darme cuenta ahora», confesó.

El entrenador agradeció el desplazamiento masivo del granadinismo tratándose además de Domingo de Ramos, «una fiesta tan señalada allí». «Les dije a los futbolistas que iban a venir muchos aficionados y que teníamos que darles motivos para confiar en nosotros y apoyarnos, y lo hicimos. Es uno de nuestros mayores activos en casa, y seguro que vuelven a viajar a Cartagena, que está relativamente cerca también», emplazó ya de cara al Domingo de Resurrección.