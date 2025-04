«Es un pequeño tropiezo pero no un desastre»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 26 de abril 2025, 21:22 Comenta Compartir

Fran Escribá calificó el empate del Granada con el Elche en Los Cármenes como «un pequeño tropiezo pero no un desastre» al tener enfrente al líder «y gran favorito para el ascenso». «No puedo decir que el punto sea injusto, pero tampoco lo habría sido ganar porque tiramos más con independencia del penalti porque tiramos más e hicimos méritos suficientes; solamente perdimos en la posesión de balón pero porque ellos lo tenían en zonas intrascendentes. Nos vaciamos y fue una lástima no marcar el 2-1 porque nos habría acercado a ganar, y ganar nos habría acercado al Elche», expuso, bajo el deseo de haber empatado también en derrotas como la del Levante en casa o en Tenerife.

«El partido fue en la línea que esperábamos», admitió el entrenador del Granada. «El Elche mantenía el balón en zonas que no nos incomodaban para esperar y saltar; en la primera parte estuvimos demasiado atrás, pero lo corregimos bien durante el descanso para apretar más arriba y generar ocasiones suficientes», apuntó. Sí lamentó «dos fallos encadenados» en el empate inmediato del rival: «Nos encontraron la espalda de los dos interiores. Gio (Tsitaishvili) estaba mal colocado y Abde (Rebbach) cerró mal luego. Nos cabrea, pero también nuestro gol vino de un fallo suyo. Aun así, nos rehicimos y entramos muy bien en la segunda parte».

El entrenador del Granada dio una explicación táctica a la complejidad del partido que planteó el Elche. «No es fácil presionar a un equipo que se apoya tanto en su portero. Si le saltábamos, habrían salido cuatro jugadores suyos contra dos nuestros a través del central y habría un espacio muy grande atrás. Es una propuesta que les viene funcionando bien, aunque a mí no me gusta, y no es fácil rebatirla», confesó. «Esto es como una manta. Pudimos ir más arriba, y lo hicimos en la segunda parte de hecho para generar más cosas, pero hay veces que a los jugadores les cuesta y tienden a protegerse; aun así, nos encontramos más cómodos unos metros más adelante», añadió.

Por último, Escribá justificó la sustitución de Carlos Neva durante el descanso por «unas molestias en el 'isquio' nada más empezar el partido por las que no se veía capaz si le exigían al máximo, aunque no parezca que haya lesión». «La verdad es que Brau estuvo muy bien y me alegro por él porque no era nada fácil pero no nos generaron nada por ahí cuando veníamos sufriendo por ahí», le felicitó.

Acerca de la suplencia de Manu Trigueros, el entrenador reseñó que el veterano centrocampista «venía de hacer un muy buen partido en Cartagena pero esta vez no encajaba tan bien de inicio en el tipo de partido por una cuestión de ritmo, y Gonzalo (Villar) sí». Más allá de ello, se congratuló por recuperar a Stoichkov pese a «no tener claro que pudiera aguantar mucho más».