«Esperamos quitarnos la vergüenza de Málaga ante nuestra gente»

Fran Escribá compareció ante los medios de comunicación este domingo a primera hora en la sala de prensa de Los Cármenes. El entrenador del Granada ... abundó en cuestiones relativas a la visita del Eibar al día siguiente, con la baja por ciclo de amonestaciones de Giorgi Tsitaishvili, así como en la situación del equipo al volver a depender de sí mismo para disputar el 'play off' de ascenso a Primera división.

DISPONIBILIDAD: «En principio llegan todos, también Miguel Rubio, Stoichkov y Carlos Neva. Fuimos cuidando a Miguel sobre todo durante una semana muy larga, e incluso tendremos que hacer algún descarte. Incluso como para jugar de inicio, si no, no estarían disponibles para mí más allá de que pueda faltarles ritmo».

VUELVEN A DEPENDER DE SÍ MISMOS: «Las derrotas son siempre muy dolorosas, y la de Málaga lo fue porque estuvimos muy mal más allá de lo que perdimos, con una primera parte impropia pese a que luego mejoramos. Pensé que iba a ser una semana larguísima, con nueve días hasta el siguiente partido, pero le dimos la vuelta y pensamos lo contrario: que podríamos hablar y cambiar, darnos cuenta de que tenemos el 'play off' ahí y de que no podíamos fallar ya más, sin excusas, porque pueden darse aún más resultados que nos beneficen. Vuelve a estar en nuestra mano. Esperamos quitarnos la vergüenza, el enfado y la decepción del otro día ante nuestra gente contra un rival muy complicado y con mucha experiencia. Tenemos que demostrar desde el primer minuto que es un partido vital para nosotros».

ASPECTO PSICOLÓGICO: «A los jugadores les afecta el ambiente; no comparto que les dé igual. Les afecta que las cosas salgan mal, sobre todo en derrotas tan feas como la de Málaga. Afectó mucho al grupo y vi cómo sintió que no podía permitir que volviera a pasar. Del fastidio pasaron a las ganas de jugar, muy mentalizados».

DIAGNÓSTICO DE MÁLAGA: «No nos salió bien nada de lo que hablamos, sobre todo porque hicimos muchas cosas mal. Queríamos el control del partido con tres futbolistas por dentro y nunca lo tuvimos, y acabamos con dos delanteros pero no generamos ocasiones. Nos analizamos y procuraremos que no nos vuelva a ocurrir, pero fue un partido muy extraño en el sentido de que veníamos haciendo las cosas bien y no lo esperábamos».

PELIGROS DEL EIBAR: «Tenemos que olvidarnos de partidos cómodos más allá de que en esta categoría no existan, y se puede ver en las últimas jornadas, como en la victoria del Cartagena con el Racing. El Eibar viene bien, y acaba de perder por primera vez con su actual entrenador después de una hora con un futbolista menos. Compite en máxima igualdad siempre y tiene jugadores muy interesantes y con largas carreras detrás, como Antonio Puertas, al que aquí se conoce perfectamente, entre otros. Cualquier detalle será importante».

EN CASA Y FUERA: «No siempre rendimos de forma tan diferente dentro y fuera, aunque sí nos viene pasando más en la segunda vuelta. Soy el primero al que le ha sorprendido el poco nivel que hemos dado fuera a veces. Es complicado analizarlo. Yo pienso en la elección de jugadores y sistema, y puedo pensar que me equivoqué, pero en ocasiones habría hecho lo mismo. Una de las máximas de todo entrenador es que no se note cuando su equipo juega en casa o fuera aunque los ambientes cambien porque las circunstancias son las mismas. Quizás nos faltó personalidad en un momento dado o no seamos capaces de rendir con la afición local en contra. Es fútbol, aunque a veces pasa al contrario. Le doy mil vueltas, pero me cuesta sacar una conclusión exacta. Por lo pronto queremos seguir la línea en casa, con ocasiones y puntos, antes de tratar de cambiar esa dinámica fuera porque la imagen también fue fea en Albacete y Cartagena pese a ganar».

ANTONIO PUERTAS: «Es un jugador excelente que dio muchas cosas buenas al club en una gran época. Me parecerá fenomenal que la afición le reciba bien, pero no podemos olvidar que es jugador del Eibar y que tenemos que apoyar a los nuestros».

MOTIVACIÓN Y RIESGO CON STOICHKOV: «Está muy bien. Contra el Elche jugó un rato y teníamos miedo si jugaba más de media hora, pero ahora viene teniendo buenas sensaciones y en condiciones normales estará para disputar el tiempo que necesite el equipo».

RODELAS Y REBBACH POR LA DERECHA: «Dimos muchas vueltas al partido y tenemos la idea clara, aunque no nos gusta trabajar sobre una sola. Tenemos mecanismos muy asimilados con independencia de los jugadores que actúen e insistimos en función del rival. Creo que trabajamos muy bien el partido porque tuvimos tiempo suficiente».

JÓZWIAK: «Tuvo una lesión complicada que requiere tiempo y por eso le dejé fuera contra el Elche, después de un par de meses sin minutos casi, pero entrena muy bien y posiblemente sí pueda entrar en convocatoria esta semana».

SALIDA DE BRAU: «Es jugador nuestro hasta el 30 de junio y le trataré igual que al resto. Desconozco la certeza de los rumores. Tenemos media plantilla que no sabe dónde jugará la temporada que viene, pero no pienso en el futuro de ninguno sino en su presente y a ellos les pasa exactamente igual. Si notara que alguno baja un 1%, no estaría ni convocado, pero no pasa con ninguno de ellos. Entrenan a tope y quieren jugarlo todo».