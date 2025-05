José Ignacio Cejudo Málaga. Enviado especial Sábado, 3 de mayo 2025, 21:17 Comenta Compartir

Fran Escribá volvió a pedir disculpas a la afición del Granada tras una nueva derrota de su equipo lejos de Los Cármenes, esta vez en Málaga. «Sentimos el partido tan malo que hicimos pese a que nos acompañen en todos lados. La primera parte fue terrible, la peor desde que yo estoy aquí; no fue lógica en un equipo de este nivel, porque era el mismo equipo de la jornada pasada salvo Brau. Mejoramos algo en la segunda, con más presencia en el área rival al juntar dos delanteros, pero porque empeorar era imposible. Perdimos constantemente todos los duelos individuales, tanto en defensa como en ataque, y esa fue una de las claves del partido porque así se hace muy difícil. Es un día como para estar muy descontentos», lamentó.

«En la primera parte me apetecía cambiar muchas cosas, pero decidí esperar al descanso», reconoció el entrenador del Granada. «Salimos con tres futbolistas en el medio para tener el control del partido, pero no lo tuvimos en ningún momento y no sé por qué nos faltó tanta creación, porque la semana pasada generamos 13-15 ocasiones de gol y esta vez, absolutamente nada hasta el final. Decidimos sacrificar a uno de los del medio y que nuestros extremos sacaran centros al área, pero seguimos sin ganar duelos apenas y más allá de Brau, que jugaba su primer partido como titular después de la lesión, Rubén no tuvo el mismo recorrido. Cambiamos a defensa de tres con Reinier como enganche, pero el Málaga defendió bien aunque de haber acertado en alguna de las que tuvimos, habríamos podido puntuar incluso con lo mal que estuvimos», apuntó.

«El equipo no está dando el nivel de casa fuera, y ese es un problema que venimos arrastrando demasiado tiempo esta temporada», se resignó Escribá. «Tampoco salimos contentos de Albacete ni de Cartagena pese a ganar, porque sufrimos mucho y no podíamos engañarnos; lo veníamos hablando. La culpa es de todos, empezando por mí, aunque intentamos corregirlo. Nos faltó la chispa que sí transmitía el Málaga», respondió acerca de si sus futbolistas sufrieron un problema de actitud. Cuestionado por la mejora del equipo con Manu Trigueros, y por su suplencia, resolvió: «Juega cuando pienso que los partidos le van. Es resultadista preguntar por él; también me preguntaban cuando jugaba y no estaba tan bien».

El entrenador del Granada negó que su equipo vaya a perder el derecho a depender de sí mismo para acabar el campeonato en 'play off' de ascenso pese a que el Almería pueda apearle de ahí este domingo. «Estamos convencidos de que acabaremos dentro si sumamos todos los puntos que quedan; sería imposible que no fuera así. Quedan puntos de sobra como para lograrlo sí o sí, aunque evidentemente sea un paso atrás y tengamos menos margen que otros, con una jornada menos, y nos llevemos un cabreo importante por haber fallado aquí», expuso. «Lo que sí tenemos que hacer es olvidarnos del ascenso directo, porque sería ridículo pensar que los dos de arriba van a fallar tanto cuando somos nosotros los que fallamos», subrayó.