Lejos de la euforia por volver al 'play off' de ascenso a Primera división cinco meses después, Fran Escribá hizo autocrítica tras la victoria del ... Granada en Cartagonova. «No nos vamos contentos porque tenemos que darnos cuenta de lo que nos jugamos. Empezamos mal, y Mariño nos devolvió al partido con una parada fundamental en el penalti porque con 2-0 todo habría sido más complicado. Hacemos una lectura positiva, y sí nos vamos satisfechos por afición tras su esfuerzo y por volver al 'play off', pero sacamos el partido con mucho sufrimiento y tenemos que dar un paso más todavía en los partidos que quedan porque este se nos pudo escapar», reseñó.

«Nos fuimos por delante al descanso sin merecerlo y en la segunda parte nos faltó acierto para sentenciar. Tuvimos el partido complicado, pero nos generaron muchos problemas por las bandas y en cualquier rebote nos pudieron empatar», abundó el entrenador del Granada. «Tenemos que corregir lo que venimos haciendo mal, evidentemente, porque hubo cosas que no me gustaron nada, pero sí es cierto que el equipo me deja siempre buenas sensaciones y tenemos el convencimiento de que podemos ganarle a cualquiera», subrayó.

Escribá justificó la titularidad de Manu Trigueros precisamente por la baja de Stoichkov. «Es el centrocampista que mejor llega al área de los que tenemos y nos garantizaba su presencia ahí aun jugando con un único delantero. Nos aportó lo que esperábamos, ayudándonos también ante la duda de si el Cartagena salía con tres centrales o tres centrocampistas por dentro para igualarnos, pero nos faltó algo más de control del juego no solamente por él sino en general», detalló. Acerca de los cambios obligados de Lucas Boyé y Miguel Rubio, informó que al delantero tendrán que hacerle «pruebas en la clavícula tras una mala caída» y que el central se encontraba «muy mareado después de un golpe».

«Queremos asentarnos en el 'play off'», sentenció el entrenador. «Aún no hemos hecho nada, porque faltan muchos puntos por disputarse y en esta categoría hay que ganarse cada metro, con algunos partidos dificilísimos, pero vamos a intentar ganar todo lo que nos queda. Generaremos un ambiente muy bonito contra el Elche y confiamos en la buena respuesta que el equipo ha tenido en casa siempre ante los mejores equipos de la categoría», emplazó.