Un finde de goleadores exrojiblancos

Finde de goleadores exrojiblancos en diferentes ligas del mundo. Marcaron varios futbolistas con pasado reciente en el Granada, incluido uno, Theo Corbeanu, que aún se ... encuentra cedido.

El canadiense, que milita hasta diciembre en el Toronto FC (club que tiene una opción de compra por un millón de euros), adelantó a su equipo en su visita al New England, si bien el conjunto local estableció el empate a uno definitivo en el minuto 90. En lo que se lleva de campaña en la MLS, campeonato con clubes de Estados Unidos y Canadá, ya suma seis dianas. Si su entidad no abona la cantidad fijada, el extremo se incorporará al Granada en enero.

El israelí Shon Weissman, quien rescindió su contrato con la escuadra rojiblanca el último día del mercado veraniego de fichajes, arrancó fenomenal su etapa en el Blau-Weiss Linz, del campeonato austríaco. Firmó un doblete en la victoria por 3-0 de los suyos ante el Glazer.

Ricard Sánchez, quien quedó libre el pasado 30 de junio al no llegar a un acuerdo de renovación con el Granada, contribuyó al triunfo del Estoril Praia, de la liga portuguesa, ante el AVS por 3-1.

Además, el sábado también tuvo motivos de celebración Samu, canterano rojiblanco, quien materializó un penalti con el Oporto ante el Nacional que mantiene a su equipo en lo alto de la clasificación en el torneo luso.