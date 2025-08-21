La final de la Copa Andalucía que disputa el Granada se adelanta al sábado

Rafael Lamelas Granada Jueves, 21 de agosto 2025, 14:29 Comenta Compartir

La final de la Copa Andalucía sénior femenina, que disputará el Granada CF, se adelanta al sábado finalmente. El encuentro que medirá al conjunto rojiblanco con el Sevilla FC se celebrará el día 23 a las 11.30 horas, en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, instalación en la que derrotó al Málaga en semifinales. La entrada será libre hasta completar aforo.

Irene Ferreras, técnica de las nazaríes, expresó tras este encuentro, que su equipo ganó por 1-0, que les «ilusiona» la competición. «Queremos cerrar bien la pretemporada ante un rival importante», dijo.

Por su parte, la goleadora del partido, la chilena Sonya Keefe, se mostró «contenta» por marcar. «Espero que vengan muchos más», cerró.

Temas

Granada CF femenino