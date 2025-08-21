Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Femenino

La final de la Copa Andalucía que disputa el Granada se adelanta al sábado

Será a las 11.30 horas en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:29

La final de la Copa Andalucía sénior femenina, que disputará el Granada CF, se adelanta al sábado finalmente. El encuentro que medirá al conjunto rojiblanco con el Sevilla FC se celebrará el día 23 a las 11.30 horas, en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, instalación en la que derrotó al Málaga en semifinales. La entrada será libre hasta completar aforo.

Irene Ferreras, técnica de las nazaríes, expresó tras este encuentro, que su equipo ganó por 1-0, que les «ilusiona» la competición. «Queremos cerrar bien la pretemporada ante un rival importante», dijo.

Por su parte, la goleadora del partido, la chilena Sonya Keefe, se mostró «contenta» por marcar. «Espero que vengan muchos más», cerró.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  2. 2 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  3. 3

    El futuro parque de las Familias empieza a cobrar forma
  4. 4

    Granaita estrena nuevas tiendas y se modernizará con una plaza central
  5. 5 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  6. 6 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  9. 9

    Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol
  10. 10

    «En dos minutos, el fuego me había rodeado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La final de la Copa Andalucía que disputa el Granada se adelanta al sábado

La final de la Copa Andalucía que disputa el Granada se adelanta al sábado