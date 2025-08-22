El Recreativo gana al Atlético Malagueño en casa

Los goles de William al principio y Heredia al final dan a los rojiblancos su segunda victoria del verano

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 22 de agosto 2025, 12:30

El Recreativo Granada ganó al Atlético Malagueño de Segunda RFEF el duelo amistoso de filiales vecinos que ambos mantuvieron este viernes a primera hora en la Ciudad Deportiva del club rojiblanco. Los goles de William al principio y Adrián Heredia al final, de penalti este último, concedieron al equipo que ahora dirige Luis Bueno su segunda victoria de la pretemporada.

El Recreativo salió con Iker García bajo palos; Mauro Rodríguez, Flores, Bourama y Angelo atrás; Anthony Obi y Mario Marín en el centro del campo, con Álvaro Justo algo más adelantado; Owen y William por los costados; y Enrique Bass arriba. William y Álvaro pudieron aumentar la temprana ventaja antes del descanso durante una buena primera parte del filial del Granada, sentenciando finalmente Heredia como revulsivo ya durante el tiempo añadido tras un segundo acto más igualado.

El Recreativo iba a jugar un nuevo amistoso, el séptimo del verano, este sábado en Maracena pero el partido quedó finalmente cancelado. El filial de Luis Bueno volverá a jugar ya el viernes que viene contra el Churriana recién ascendido a Tercera RFEF como rival la temporada que viene para cerrar su preparación. Por ahora cuenta victorias ante Atlético Malagueño y Porcuna, derrotas con Linares y Almería B y empates en Huétor Tájar y Loja.