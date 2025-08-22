Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El extremo Owen desborda a un rival del Atlético Malagueño. Granada CF

Filial del Granada

El Recreativo gana al Atlético Malagueño en casa

Pretemporada ·

Los goles de William al principio y Heredia al final dan a los rojiblancos su segunda victoria del verano

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:30

El Recreativo Granada ganó al Atlético Malagueño de Segunda RFEF el duelo amistoso de filiales vecinos que ambos mantuvieron este viernes a primera hora en la Ciudad Deportiva del club rojiblanco. Los goles de William al principio y Adrián Heredia al final, de penalti este último, concedieron al equipo que ahora dirige Luis Bueno su segunda victoria de la pretemporada.

El Recreativo salió con Iker García bajo palos; Mauro Rodríguez, Flores, Bourama y Angelo atrás; Anthony Obi y Mario Marín en el centro del campo, con Álvaro Justo algo más adelantado; Owen y William por los costados; y Enrique Bass arriba. William y Álvaro pudieron aumentar la temprana ventaja antes del descanso durante una buena primera parte del filial del Granada, sentenciando finalmente Heredia como revulsivo ya durante el tiempo añadido tras un segundo acto más igualado.

El Recreativo iba a jugar un nuevo amistoso, el séptimo del verano, este sábado en Maracena pero el partido quedó finalmente cancelado. El filial de Luis Bueno volverá a jugar ya el viernes que viene contra el Churriana recién ascendido a Tercera RFEF como rival la temporada que viene para cerrar su preparación. Por ahora cuenta victorias ante Atlético Malagueño y Porcuna, derrotas con Linares y Almería B y empates en Huétor Tájar y Loja.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Parecen estudiantes, pero son ladronas croatas y te revientan el piso en un momento»
  2. 2 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  3. 3 La garduña, el segundo animal carnívoro más abundante en Granada: «Puedes verlo en el Salón o el Albaicín»
  4. 4

    Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España
  5. 5

    Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil
  6. 6 La cafetería de Granada que «se queda pequeña» por sus tartas de queso y galletas americanas
  7. 7

    Salud restringe el baño por tercera vez este verano en la playa de Carchuna
  8. 8

    Boyé dejará margen pero obliga a buscar otro delantero como poco en el mercado
  9. 9 Coudet: «He querido tener varias veces a Boyé, me gustan sus características»
  10. 10

    Repunte de robos de vehículos en el Cinturón para cometer delitos con ellos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Recreativo gana al Atlético Malagueño en casa

El Recreativo gana al Atlético Malagueño en casa