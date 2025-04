El Recreativo desciende a Tercera RFEF antes de jugar

Un gol de penalti de un futbolista granadino y formado en la cantera del Granada como Luis Morales para el Cádiz Mirandilla, ya sobre la ... bocina para empatar con el Atlético Antoniano, certificó el descenso matemático del Recreativo a Tercera RFEF antes incluso de jugar en Águilas este domingo. El filial protagonizó una temporada para olvidar, y su caída una categoría más echó por tierra cualquier aspiración de un equipo con chicos prometedores y de la tierra. Algo prácticamente idéntico a lo ocurrido el curso pasado.

El 'B' rojiblanco encadena dos pérdidas de categoría consecutivas pese a 'rozar' el fútbol profesional en 2023. Los pupilos del entonces entrenador Juan Antonio Milla certificó su ascenso a Primera RFEF –el tercer escalón del balompié patrio– con sugerentes nombres en su plantilla como el de Bryan Zaragoza, que lo compaginó con el primer equipo de Paco López, o Samu Omorodion.

Ninguno continuó entre los cachorros a la siguiente campaña, nefasta para el filial en lo clasificatorio. Los rojiblancos no dieron la talla y finalizaron como colistas del grupo 2, una posición a evitar en su nuevo descenso este año hacia la quinta categoría. Por delante, la incógnita de si el Recreativo se situará como un contendiente al ascenso.

También con qué jugadores, pues algunos efectivos como Oscar Naasei o Juanma Lendínez apuntan a dar el salto con los 'mayores', sobre todo si estos no logran volver a Primera división. Muchos interrogantes para un conjunto en construcción. Por lo pronto, ya es seguro que no seguirá Raúl Barroso como entrenador. La temporada que viene podría enfrentarse a Motril, Huétor Tájar, Huétor Vega, Arenas y el recién ascendido Churriana de la Vega, si es que no sube alguno de los tres primeros ni bajan los de Armilla.