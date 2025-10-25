Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un instante de un entrenamiento del Recreativo esta semana. Granada CF
Filial del Granada

El Recreativo espera volver a ganar en Peligros

Tercera RFEF ·

El colista San Pedro viene de lograr su primera victoria

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:02

El Recreativo Granada espera volver a ganar después de su derrota en casa del Alhaurino como local esta vez en el estadio municipal Antonio Bailón de Peligro con el San Pedro como rival. El filial rojiblanco, que no pasó del empate con el Torredonjimeno en su último partido en la Ciudad Deportiva del club, necesita vencer para reengancharse al 'play off' de ascenso.

El San Pedro, colista, viene de lograr su primera victoria al golear al Huétor Vega.

