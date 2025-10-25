El Recreativo espera volver a ganar en Peligros

Un instante de un entrenamiento del Recreativo esta semana.

El Recreativo Granada espera volver a ganar después de su derrota en casa del Alhaurino como local esta vez en el estadio municipal Antonio Bailón de Peligro con el San Pedro como rival. El filial rojiblanco, que no pasó del empate con el Torredonjimeno en su último partido en la Ciudad Deportiva del club, necesita vencer para reengancharse al 'play off' de ascenso.

El San Pedro, colista, viene de lograr su primera victoria al golear al Huétor Vega.