Rayan Zinebi celebra su gol al Torre del Mar en la Ciudad Deportiva. Granada CF

Delantero del filial del Granada

Otro gol del inconvocable Zinebi con el Recreativo

La victoria contra el Torre del Mar se produjo bajo la primera 'noche' competitiva en la Ciudad Deportiva

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Rayan Zinebi volvió a marcar con el Recreativo Granada y ya suma cuatro goles en los seis últimos partidos con el filial del Granada en ... Tercera RFEF. El delantero de 18 años, inconvocable por el primer equipo hasta enero al firmar fuera del plazo del mercado de fichajes, inauguró el marcador contra el Torre del Mar para que los suyos encarrilasen una segunda victoria consecutiva por primera vez en lo que va de temporada y tras el descenso.

