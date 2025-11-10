Otro gol del inconvocable Zinebi con el Recreativo

Rayan Zinebi volvió a marcar con el Recreativo Granada y ya suma cuatro goles en los seis últimos partidos con el filial del Granada en ... Tercera RFEF. El delantero de 18 años, inconvocable por el primer equipo hasta enero al firmar fuera del plazo del mercado de fichajes, inauguró el marcador contra el Torre del Mar para que los suyos encarrilasen una segunda victoria consecutiva por primera vez en lo que va de temporada y tras el descenso.

A sus cuatro goles en nueve partidos con el Recreativo, Zinebi añade otros cuatro con el Juvenil A de División de Honor en apenas tres apariciones al estrenarse con La Mosca y luego endosarle un 'hat trick' al Melilla para ya no volver a abandonar la dinámica del filial y alternarla incluso con la de los 'mayores'.

El partido contra el Torre del Mar, que comenzó a las cinco de la tarde y de forma medio clandestina al jugar el primer equipo hora y media después frente al Zaragoza en Los Cármenes, tuvo la curiosidad de convertirse en el primero que llegó a desarrollarse de noche en la Ciudad Deportiva del Granada gracias a la iluminación artificial. Esta, no obstante, ya funciona con normalidad durante los partidos del Femenino aun a plena luz del día por los requisitos televisivos de la Liga F.

Samu Cortés vuelve al 'once'

Otra anécdota que dejó el último encuentro del Recreativo fue la vuelta a la titularidad de Samu Cortés tras su pérdida de protagonismo tanto con el primer equipo como con el filial. Ya estuvo en el banquillo el recién firmado defensa Fidel.