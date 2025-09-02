El fichaje frustrado más surrealista del 'Memo' Ochoa: «Fue a por café y desapareció»

El cierre del mercado estival de fichajes deparó una anécdota para el recuerdo. Más allá de las llegadas 'in extremis' de Álex Sola y Luka ... Gagnidze por parte del Granada, el exrojiblanco 'Memo' Ochoa protagonizó una historia inverosímil. El guardameta mexicano estuvo a punto de recalar en el Burgos, rival de los nazaríes en Segunda división, pero finalmente su incorporación se frustró en el último momento cuando tan solo faltaba la firma.

«El acuerdo era total. Llegó a Burgos -el jugador-, pasó el reconocimiento médico y acudió a las oficinas del club. Llegó a indicar que había que cambiar un punto del contrato que no tenía que ver con los partidos por disputar», informó el periodista Sergio González Pulgar en su cuenta oficial de X conforme fue consciente de los acontecimientos, pero lo más impactante estaba por llegar.

Acto seguido, «salió a tomar un café y desapareció. No atendía el teléfono, por lo que el Burgos se movió y firmó al meta Jesús Ruiz. Con todos los detalles listos, se fue todo al traste. Esta ha sido gorda, pero gorda», cerró el informador de Vive Radio Burgos, Onda Cero Burgos y La 8. A sus 40 años, Ochoa se encuentra como agente libre tras salir del AVS, equipo de la máxima categoría lusa, este mismo verano. Sus aspiraciones de cara a participar en el Mundial que acogerá su país junto a Estados Unidos y Canadá el próximo verano pasan por volver a competir un año más al máximo nivel, algo que no hará en el Burgos.'Memo' Ochoa defendió la portería del Granada en la temporada 16/17, que acabó con el descenso de los nazaríes a la categoría de plata en el estreno de la actual propiedad al frente de la entidad. El guardameta protagonizó fallos garrafales, aunque también grandes actuaciones con las que evitó goleadas en uno de los peores conjuntos rojiblancos que se recuerdan en los últimos años.