Ferreras: «La última victoria nos dio confianza para buscar ahora una segunda consecutiva»

Granada femeninoFerreras: «La última victoria nos dio confianza para buscar ahora una segunda consecutiva»
«Ya recuperamos a Leles para la dinámica del grupo y espero que pronto pueda estar al 100% para hacernos más competitivas», informa la preparadora del Granada femenino
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:14
«La última victoria ante el Madrid CFF nos dio mucha confianza y el equipo está muy motivado, así que ahora tenemos el objetivo de ... conseguir la segunda consecutiva con una energía especial», valoró Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, en la previa del derbi contra el Sevilla.
«Tendremos a un rival difícil, pero estamos dentro de una muy buena sensación. Sumamos recursos y tenemos las cosas claras. Trataremos de hacer sentir orgullosos a nuestros aficionados», añadió antes de cerrar con una grata notica. «Ya recuperamos a Leles para la dinámica del grupo. Espero que pronto pueda estar al 100% para hacernos más competitivas», acabó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión