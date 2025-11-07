Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La entrenadora Irene Ferreras, durante un partido con el Granada femenino. J. M. Baldomero

Granada femenino

Ferreras: «La última victoria nos dio confianza para buscar ahora una segunda consecutiva»

«Ya recuperamos a Leles para la dinámica del grupo y espero que pronto pueda estar al 100% para hacernos más competitivas», informa la preparadora del Granada femenino

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

«La última victoria ante el Madrid CFF nos dio mucha confianza y el equipo está muy motivado, así que ahora tenemos el objetivo de ... conseguir la segunda consecutiva con una energía especial», valoró Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, en la previa del derbi contra el Sevilla.

