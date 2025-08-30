Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irene Ferreras, en el partido. Liga F

Entrenadora del Granada femenino

Ferreras: «Es un subidón a nivel anímico»

«Quería jugar en Liga F y no podía debutar mejor», sostiene Keefe tras su doblete, el estreno «soñado» por ella

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:06

Irene Ferreras, preparadora del Granada femenino, se mostró feliz, pero a la vez prudente tras el triunfo de su equipo, en su estreno en partido ... oficial de Liga F.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada
  2. 2

    El incendio en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  5. 5 Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada
  6. 6 Normalizada la circulación tras un accidente múltiple en la A-92 a su paso por Cijuela
  7. 7

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  8. 8

    50 días entre la vida y la muerte
  9. 9

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  10. 10

    Los nacimientos caen mientras las mascotas aumentan en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ferreras: «Es un subidón a nivel anímico»

Ferreras: «Es un subidón a nivel anímico»