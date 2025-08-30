Ferreras: «Es un subidón a nivel anímico»

Irene Ferreras, preparadora del Granada femenino, se mostró feliz, pero a la vez prudente tras el triunfo de su equipo, en su estreno en partido ... oficial de Liga F.

«Un partido muy igualado, como preveíamos en principio. Cada equipo con sus armas. Tuvimos momentos con balón buenos, de más fluidez que en los últimos partidos. Encontramos situaciones de área. Es verdad que nos corrieron más de lo que nos habría gustado, sobre todo en la primera parte, pero el esfuerzo de las chicas se vio recompensado con este calor. Estoy contenta con ellas», alabó.

«Intentamos que no nos afecten mucho ni las victorias ni las derrotas. Es un subidón a nivel anímico. Arrancar con +3 siempre es bonito, más cuando juegas fuera de casa, pero hay que seguir estables con independencia del resultado en las jornadas que vienen. Intentar hacer nuestro camino. Ahora, a disfrutar», agregó.

Sobre Sonya Keefe, elogios: «Nos dio lo que es ella. Trabajadora, que nos ayuda a ser solidarios defensivamente desde la primera línea, y luego amenazando constantemente. Sabe aprovechar lo que genera el equipo, pero también sabe generárselas por ella misma. Será una jugadora importante para nosotras y ojalá se vaya adaptando así, con confianza».

La chilena recogió el guante de su entrenadora en el análisis: «Siendo el debut, sabíamos que no iba a ser fácil, pero teníamos muchas ganas de empezar la liga y se vio reflejado. Hicimos lo que teníamos que hacer. Tenemos mucho que mejorar, pero siendo la primera jornadas reflejamos lo que hemos venido trabajando con Irene, la identidad de equipo. Feliz porque nos merecíamos la victoria e hicimos un partido inteligente».

Sobre su doblete, lo consideró algo «soñado». «Quería jugar en Liga F y no podía debutar mejor. Contenta por la confianza del cuerpo técnico y las compañeras. Se nota que estoy disfrutando y espero que venga bien al equipo», remachó.