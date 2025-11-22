Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La entrenadora Irene Ferreras, en una imagen de archivo. Ariel C. Rojas

Rueda de prensa

Ferreras: «Cometimos errores impropios que condicionaron el resultado»

«Hay que recalcular las expectativas; nuestros partidos van a ir siempre al límite», valora la entrenadora del Granada femenino sobre la abultada derrota ante el Athletic

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:31

Comenta

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, valoró la abultada derrota sufrida en casa ante el Athletic.

-Valoración: «Fue un partido complicado. El resultado ... refleja un duro castigo. Nosotras mismas nos lo pusimos cuesta arrima muy pronto. Tenemos que ser conscientes del equipo que queremos ser. Ante rivales como el Athletic tenemos que ser sólidos y serios para conceder poco, pero no fue el caso. Tuvimos un nivel de confianza bajo que hace que no te sientas cómoda con lo que haces, no fuimos fiables. Cometimos errores impropios de nosotras que condicionaron el resultado, pero hay que reaccionar».

