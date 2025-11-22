Ferreras: «Cometimos errores impropios que condicionaron el resultado»

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, valoró la abultada derrota sufrida en casa ante el Athletic.

-Valoración: «Fue un partido complicado. El resultado ... refleja un duro castigo. Nosotras mismas nos lo pusimos cuesta arrima muy pronto. Tenemos que ser conscientes del equipo que queremos ser. Ante rivales como el Athletic tenemos que ser sólidos y serios para conceder poco, pero no fue el caso. Tuvimos un nivel de confianza bajo que hace que no te sientas cómoda con lo que haces, no fuimos fiables. Cometimos errores impropios de nosotras que condicionaron el resultado, pero hay que reaccionar».

-Malas primeras partes: «Los principios de partido son momentos sensibles. Hay que preguntarse si el gol te lleva al mal momento o si es al revés. El partido estaba siendo el esperado, con el Athletic llevando el peso del partido. Nosotras, competitivas con la intención de aprovechar nuestros momentos con balón. Cometimos un error en el primer gol en la salida, también con las marcas en el segundo... Este equipo tiene amor propio y alma para sacar estos partidos, pero no siempre es posible cuando vas al filo. Tenemos que recalcular nuestras expectativas, ya que nuestros partidos van a ser así ante cualquier equipo».

-Fallos de Laura Sánchez: «Es una jugadora joven que comete errores, peor como todas. Ella nos da unos días y otros nos quita. No es fácil fallar y tener que afrontar todo un partido por delante. Yo fui portera y sé de lo que hablo. Seguro que estas experiencias le ayudarán a crecer. Nosotros tenemos que darle cariño y acompañarla en su aprendizaje. Tiene mucho potencial».

Lauri, la capitana

También compareció Lauri Requena, la capitana del Granada, tras el encuentro.

-Valoración: «Nos vamos muy jodidas, conscientes de que no hicimos un buen partido. Estuvimos imprecisas, con errores individuales y colectivos. Venimos mermadas de tener que salir a remontar en los últimos partidos. Nos repusimos con el 1-2, pero recibir tan temprano el 1-3 en la segunda parte fue un jarro de agua fría».

-Soluciones: «Cuando ganamos en Madrid, fue nuestra primera portería a cero. Tenemos que trabajar para no encajar, para que el equipo no tenga que ir siempre a remolque. Nos está costando más sacar puntos en casa y me da pena, ya que le debemos todo a la afición. No bajaremos los brazos, siempre con la 'eterna lucha' por delante».

-María Pérez: «Agradecemos el apoyo a María Pérez, una deportista a la que admiramos mucho. Después del final, pude cruzar con ellas unas palabras. Me ha dicho que esto es deporte, que los fallos nos perjudicaron. Se lo agradezco. Tenemos la suerte de que sea de nuestra tierra».

-Edna, con España: «Es una alegría inmensa ver a Edna en la convocatoria de España. Es como si siguiera formando parte del equipo, ya que mantenemos mucho contacto con ella. Me dijo que esta llamada también era por nosotras, por lo que logramos el año pasado. Se lo merece y ojalá le vaya genial en la final de la Nations League».