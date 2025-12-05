El Femenino vuelve a competir en el regreso de Ferreras a la que fue su casa

El Granada femenino vuelve a competir tras el parón de selecciones nacionales. Partido muy especial (sábado, 12 horas) para Irene Ferreras, la entrenadora rojiblanca, pues ... dirigió al Deportivo de La Coruña durante tres temporadas, logrando un ascenso a la Liga F y una permanencia en la categoría.

«Con ganas de volver a la competición, de reencontrarnos con buenas sensaciones. Tenemos ganas de ir a jugar en un gran estadio como es Riazor. Queremos mostrar ese carácter que se ve fuera de nuestra casa», apuntó.

«El Deportivo es un equipo que trata bien la pelota y maneja diferentes estructuras, que tiene mucho desequilibrio en ciertas jugadoras, con buenas llegadoras de segunda línea. Sobre todo, nos exigirá mucha concentración. Queremos que el equipo encuentre la solidez y la fiabilidad. A partir de ahí, confiar en nuestros recursos», plasmó. «Creo que tenemos que poner el foco en la actitud defensiva. Sobre ello, mostramos argumentos ofensivos», agregó.

«El rival necesita ganar y tendrá a su gente a favor. El escenario es complicado. El equipo está mentalizado», remachó.