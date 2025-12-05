Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Granada femenino, durante un entrenamiento. GCF

Liga F

El Femenino vuelve a competir en el regreso de Ferreras a la que fue su casa

El partido, este sábado a las 12 horas

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:20

Comenta

El Granada femenino vuelve a competir tras el parón de selecciones nacionales. Partido muy especial (sábado, 12 horas) para Irene Ferreras, la entrenadora rojiblanca, pues ... dirigió al Deportivo de La Coruña durante tres temporadas, logrando un ascenso a la Liga F y una permanencia en la categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  9. 9

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  10. 10 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Femenino vuelve a competir en el regreso de Ferreras a la que fue su casa

El Femenino vuelve a competir en el regreso de Ferreras a la que fue su casa