El Granada aspira a la dignidad en casa del todopoderoso Barça

El Granada femenino pasa por el 'dentista' de la Liga F, el todopoderoso Barcelona, sin más aspiración que la dignidad (18 horas). Las rojiblancas tratarán ... de proteger su portería el mayor tiempo posible, y de encajar lo mínimo si no logran cerrarla durante todo el partido, con el ánimo de llevarse ese progreso defensivo de cara al futuro para encuentros en los que tenga más opciones de ganar.

Sin más goles en contra que los que le hicieron el Athletic en la primera jornada y el Bayern de Múnich en la Champions en lo que va de temporada, el Barça avanza intratable como el único equipo que lo ha ganado todo hasta ahora en Liga F. Ni el mejor Granada femenino de la historia pudo evitar los diez tantos que encajó la temporada pasada, por los seis de la campaña anterior con Roger Lamesa. En ambos precedentes marcó el tanto de la honra rojiblanca Laura Pérez. Ahora con Irene Ferreras al mando, y con un inicio de curso que mejora incluso el de Arturo Ruiz, el objetivo no es otro que salir lo menos magulladas posibles del estadio Johan Cruyff.

El Granada mantendrá su defensa de cinco mujeres con más razones que nunca ante el potencial ofensivo del Barça, con 37 goles a favor, que ya alcanzó esta octava jornada con hasta cuatro futbolista entre las cinco máximas anotadoras de la Liga F: Claudia Pina y Ewa Pajor con seis dianas y Aitana Bonmatí –ya la mejor futbolista de la historia al encadenar su tercer Balón de Oro consecutivo– y Vicky López con cinco. Empata con estas dos últimas la rojiblanca Sonya Keefe, no obstante, con el afán de marcar por tercera jornada seguida.