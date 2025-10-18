Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alba Pérez, durante un entrenamiento esta semana. Granada CF
Femenino

El Granada aspira a la dignidad en casa del todopoderoso Barça

La previa ·

Visita al 'dentista' del campeonato con el ánimo de llevarse progresos defensivos de cara al futuro

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:12

Comenta

El Granada femenino pasa por el 'dentista' de la Liga F, el todopoderoso Barcelona, sin más aspiración que la dignidad (18 horas). Las rojiblancas tratarán ... de proteger su portería el mayor tiempo posible, y de encajar lo mínimo si no logran cerrarla durante todo el partido, con el ánimo de llevarse ese progreso defensivo de cara al futuro para encuentros en los que tenga más opciones de ganar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  2. 2 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  3. 3 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  4. 4

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  5. 5 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  6. 6 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  7. 7

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  8. 8 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  9. 9

    La zona de baja emisiones ya se siente en el tráfico y el metro de Granada
  10. 10 Así ha sido la voladura en una de las canteras de Knauf en Escúzar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada aspira a la dignidad en casa del todopoderoso Barça

El Granada aspira a la dignidad en casa del todopoderoso Barça