Lauri: «Es un orgullo superar los partidos de Lula»

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 10:03 Comenta Compartir

Lauri Requena se convirtió en la futbolista con más partidos en la historia del Granada femenino al alcanzar los 340 durante la derrota en casa del Barça, superando así a otra leyenda de la sección como su excompañera Lula. «Es un orgullo superarla, y lo hago con mucha responsabilidad y alegría; ojalá vengan muchos más. Me emociona acordarme de todas las jugadoras con las que empecé porque les debo gran parte de todo esto», compartió la capitana en declaraciones a los medios del club.

En cuanto al partido en sí, Lauri destacó que el Granada estuvo «muy sólido y compacto defensivamente». «Aplicamos a la perfección nuestro plan y tuvimos las nuestras cuando pudimos, con la posibilidad del empate incluso tras el 1-0 contra las mejores futbolistas del mundo para mi gusto», expresó.

También valoró positivamente «la competitividad del equipo, y sobre todo en lo emocional» Irene Ferreras. «Supimos defender y aguantar los momentos complicados como base sobre la que seguir creciendo y mejorando, con hambre por seguir adelante», sostuvo la entrenadora, que agradecerá el parón por selecciones en Liga F «a nivel mental y para seguir trabajando muchos matices aún pendientes».

Por último, también compareció la canterana Ángela Mateos, que volvió a tener minutos en Liga F. «Fue un partido muy positivo para nosotras tanto en lo anímico como en lo futbolístico al plasmar casi todo lo trabajado durante la semana, algo que nos pone muy contentas ante un equipo con una gran calidad individual del que sabíamos que en cualquier jugada podía marcarnos; aun así, seguimos adelante con lo planeado», se congratuló. «Jugar aquí fue un sueño; trabajo para jugar lo máximo posible y aportar algo al equipo cuando pueda, dándolo todo», añadió a nivel personal.