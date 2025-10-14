Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lauri conduce un balón contra la Real Sociedad. José Miguel Baldomero

Granada femenino

Lauri iguala el récord de partidos de Lula

La capitana puede convertirse en la futbolista con más encuentros en la historia de la sección este domingo si alcanza los 340 con el Barça

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 13:27

Comenta

Lauri Requena, capitana del Granada femenino, igualó durante el empate con la Real Sociedad en la Ciudad Deportiva del club el récord de partidos de ... Alicia Amaro 'Lula', con 339 entre todas las competiciones. De esta forma, la manchega se convertirá en la futbolista con más encuentros en la historia de la sección si actúa este domingo durante la visita al todopoderoso Barcelona (18.00 horas).

