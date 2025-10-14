Lauri iguala el récord de partidos de Lula

Granada femeninoLauri iguala el récord de partidos de Lula
La capitana puede convertirse en la futbolista con más encuentros en la historia de la sección este domingo si alcanza los 340 con el Barça
Granada
Martes, 14 de octubre 2025, 13:27
Lauri Requena, capitana del Granada femenino, igualó durante el empate con la Real Sociedad en la Ciudad Deportiva del club el récord de partidos de ... Alicia Amaro 'Lula', con 339 entre todas las competiciones. De esta forma, la manchega se convertirá en la futbolista con más encuentros en la historia de la sección si actúa este domingo durante la visita al todopoderoso Barcelona (18.00 horas).
Lauri, a sus 35 años, cumple su decimotercera temporada en el Granada tras firmar en 2013 procedente del Albacete. Coincidió con la propia Lula tras el primer ascenso del equipo a la máxima categoría nacional y pelearon juntas desde entonces por el nuevo salto que finalmente se produjo en 2023, cuatro años después de la retirada de su compañera.
Lauri ya batió la campaña pasada también la cifra de Cristina Moreno, que colgó las botas en el Vandalia de su pueblo, Peligros, tras contribuir a la conquista de la Liga F. Lula, por su parte, recibió un sentido homenaje compartido con Amy White en Los Cármenes antes de seguir su camino como fisioterapeuta.
