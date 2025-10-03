Ferreras: «La paciencia y la madurez serán claves en Las Gaunas»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 3 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, se mostró optimista de cara a la visita de su equipo al Dux Logroño de este domingo (16.00 horas) pese a la goleada que le endosó el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva del club este pasado domingo. «Trabajamos muy bien, la verdad; estoy viendo al equipo mejor pese al último resultado, del que supimos abstraernos para sacar lo constructivo. Las jugadoras están dando un paso adelante individualmente y colectivamente tenemos cada vez más claros los mecanismos, algo que refuerza nuestra confianza», se congratuló en declaraciones a los medios del club.

«Las Gaunas es un campo mítico y será un partido difícil, como todos en esta Liga F y aún más cuando toca salir. Nos encontraremos un rival muy bien trabajado por su entrenador, que defiende muy bien y se estructura muy bien en función de la zona del campo en la que esté. Nos costará encontrar espacios y la clave estará en tener paciencia y madurez para mantener la seriedad cuando toque controlarse, alertas ante un equipo muy físico que en cualquier momento te corre para ponerte en complicaciones, y en tener soltura y fluidez cuando consigamos conectar en ataque para disfrutar de los últimos metros del fútbol», abundó Ferreras. «Vamos con muchísima ilusión. Creo que el equipo está preparado y que podemos mostrar argumentos como para traernos un buen resultado», concluyó la entrenadora del Granada.