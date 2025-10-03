Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, aplaude a sus futbolistas contra el Atlético. EFE
Entrenadora del Granada femenino

Ferreras: «La paciencia y la madurez serán claves en Las Gaunas»

Sala de prensa ·

«Estoy viendo al equipo mejor pese al último resultado», sostiene tras la goleada del Atlético en la Ciudad Deportiva

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:07

Comenta

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, se mostró optimista de cara a la visita de su equipo al Dux Logroño de este domingo (16.00 horas) pese a la goleada que le endosó el Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva del club este pasado domingo. «Trabajamos muy bien, la verdad; estoy viendo al equipo mejor pese al último resultado, del que supimos abstraernos para sacar lo constructivo. Las jugadoras están dando un paso adelante individualmente y colectivamente tenemos cada vez más claros los mecanismos, algo que refuerza nuestra confianza», se congratuló en declaraciones a los medios del club.

«Las Gaunas es un campo mítico y será un partido difícil, como todos en esta Liga F y aún más cuando toca salir. Nos encontraremos un rival muy bien trabajado por su entrenador, que defiende muy bien y se estructura muy bien en función de la zona del campo en la que esté. Nos costará encontrar espacios y la clave estará en tener paciencia y madurez para mantener la seriedad cuando toque controlarse, alertas ante un equipo muy físico que en cualquier momento te corre para ponerte en complicaciones, y en tener soltura y fluidez cuando consigamos conectar en ataque para disfrutar de los últimos metros del fútbol», abundó Ferreras. «Vamos con muchísima ilusión. Creo que el equipo está preparado y que podemos mostrar argumentos como para traernos un buen resultado», concluyó la entrenadora del Granada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  8. 8 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  9. 9 Los Javis transforman Granada para rodar una escena histórica
  10. 10 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ferreras: «La paciencia y la madurez serán claves en Las Gaunas»

Ferreras: «La paciencia y la madurez serán claves en Las Gaunas»