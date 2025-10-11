Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Ferreras da indicaciones a sus futbolistas contra la Real Sociedad. José Miguel Baldomero

Entrenadora del Granada

Ferreras: «El gol del empate fue de la afición»

Sala de prensa ·

«Si los días que no estamos del todo bien puntuamos, significa que al menos competimos», se congratula la técnica

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:10

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, calificó como «muy positivo» el punto obtenido por su equipo ante la Real Sociedad en la Ciudad Deportiva ... del club. «Todos sabemos el nivel del rival que teníamos delante y el equipo estuvo muy bien actitudinalmente, interpretando el plan de partido con más o menos acierto. Era uno de esos días en los que necesitamos que la portera aparezca y Laura (Sánchez) nos sostuvo y mantuvo con vida hasta los últimos minutos. El gol fue de la afición porque nos empujó haciéndonos sentir que podíamos», agradeció.

