Ferreras: «El gol del empate fue de la afición»

Entrenadora del GranadaFerreras: «El gol del empate fue de la afición»
Sala de prensa ·«Si los días que no estamos del todo bien puntuamos, significa que al menos competimos», se congratula la técnica
Granada
Sábado, 11 de octubre 2025, 16:10
La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, calificó como «muy positivo» el punto obtenido por su equipo ante la Real Sociedad en la Ciudad Deportiva ... del club. «Todos sabemos el nivel del rival que teníamos delante y el equipo estuvo muy bien actitudinalmente, interpretando el plan de partido con más o menos acierto. Era uno de esos días en los que necesitamos que la portera aparezca y Laura (Sánchez) nos sostuvo y mantuvo con vida hasta los últimos minutos. El gol fue de la afición porque nos empujó haciéndonos sentir que podíamos», agradeció.
«Tuvimos momentos de todo tipo, con la intención de que la Real Sociedad no nos encontrara desajustes con su movilidad llevándolas hacia fuera para minimizar sus centros y remates con la presencia de Edna sobre todo, y quizás tuvimos ciertos tramos de precipitación con el balón durante la segunda parte y me habría gustado que tuviéramos más fluidez pero no me preocupa por el trabajo que hacemos en el día a día. Competimos bien y tenemos que tratar de que se refleje más lo que trabajamos, como hicimos con el segundo gol», insistió Ferreras.
«El punto me sabe bien porque creo que supone otro paso emocional en cuanto a que aquí no venga ningún equipo a pasar el trámite sino que hay que sudar para quitarnos puntos, algo muy importante, pero no jugamos todo lo bien que podemos. Si los días que no estamos del todo bien puntuamos, significa que al menos competimos. Creo que llegaremos a parecernos a lo que tengo en la cabeza a medio-largo plazo y que las futbolistas están disfrutando con el proceso porque pone de manifiesto sus virtudes», recalcó la entrenadora.
«Me alegro un montón por el gol de Barquero porque venía diciendo lo bien que estaba trabajando, progresando y entendiendo facetas del juego que creo que le ayudarán dentro de sus condiciones por su margen de crecimiento brutal, y el gol siempre ayuda a nivel emocional y de confianza. Sabía que nos iba a dar puntos y alegrías», se congratuló la entrenadora del Granada por la autora del tanto dio el empate, también feliz por Laura Sánchez. «Hizo un partidazo y cada vez la veo con más personalidad dentro de su juventud; no voy a cortar su buena dinámica», avanzó sobre la alternancia con Chika Hirao.
«Las revulsivas fueron fundamentales. Hablo a mis jugadoras mucho de los minutos de calidad, porque viví muchas experiencias con algunas que fueron determinantes jugando menos en los objetivos del colectivo. No puedo reprocharle nada a nadie», admitió acerca del papel ya no solo de Barquero sino de Blanca como asistenta, entre otras.
Barquero: «Intento aprovechar todos los minutos que tenga»
María Barquero, autora del segundo gol del Granada, señaló que el empate de su equipo fue «una recompensa a los entrenamientos». «Estoy muy contenta por mi primer gol pero sobre todo por el trabajo del equipo en un partido competitivo», indicó. «Adaptarse siempre es difícil pero tuve mucha suerte al venir y tener las capitanas que tenemos porque nos lo facilitan mucho a las jóvenes sobre todo. Voy poco a poco. Siempre que tenga minutos, intento aprovecharlo para demostrar que puedo competir por el puesto arriba sin importar que sean 30, 20 o 10. Lo que diga Irene. Intentaré ayudar en todo lo que pueda al equipo, como con el gol esta vez, aunque yo creo que fue la afición la que empujó para el gol; agradecemos que nos apoyen cada fin de semana», abundó. Cuestionada por la convivencia con Sonya Keefe, expresó: «No creo que exista competencia porque para mí es una suerte tenerla en el equipo por todo lo que tengo que aprender de ella; todavía es joven también, con mucho potencial, y disfruto con ella».
«Jugar con cinco atrás nos permitía estar más ajustadas atrás pero pensábamos en cómo hacer daño al contraataque ante un equipo que sabíamos que nos podía dominar por momentos. Intentamos que Laura Pérez apretara más arriba aunque las carrileras no aparecieran tanto como nos habría gustado», reconoció Ferreras. «Sonya nos da mucho trabajo de espaldas, y le pido que se entregue más allá de que luego siempre esté atenta al gol. Nos faltó finura arriba, pero siempre es bueno que tus dos delanteras marquen y sirva para sumar», sostuvo.
«El Barça no se parece a ningún equipo»
La entrenadora del Granada se vio ya preguntada por la visita al Barça del domingo de la semana que viene. «Siendo realistas, no se parece ningún equipo; tampoco a la Real, porque está más preparado que cualquier otro. Domina todas las zonas del terreno de juego. Veremos dónde ponemos el foco, porque tampoco queremos chocarnos contra un muro sino que sea una experiencia constructiva porque ya conocemos el potencial del rival aunque vayamos a competir lo más dignamente posible», compartió.
