Arturo Ruiz pide calma durante un momento del partido. José Miguel Baldomero

Entrenador de la Real Sociedad

Arturo Ruiz: «Agradezco todo el cariño que recibí; es recíproco»

«Sigo viendo al Granada con su identidad por bandera más allá de las dificultades que todos conocemos», apunta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:22

El entrenador de la Real Sociedad femenina y 'ex' del Granada, Arturo Ruiz, reconoció que su vuelta a la Ciudad Deportiva fue especial para él ... en lo personal. «Agradezco a todos el cariño que recibí. Fue un partido emocional aunque lo viviera desde el equilibrio más allá de la tensión del juego y lo disfruté mucho», admitió, coreado incluso durante el tiempo añadido. «Fue muy bonito. Vivimos una temporada preciosa, la que más de nuestras carreras, pero no dejó de ser un solo año y me siento muy agradecido y feliz por haber dejado este recuerdo, porque además es recíproco, y espero que se mantenga porque siempre tendré en gran estima al club y mostraré el máximo respeto siempre», aseguró.

