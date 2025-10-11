Arturo Ruiz: «Agradezco todo el cariño que recibí; es recíproco»

El entrenador de la Real Sociedad femenina y 'ex' del Granada, Arturo Ruiz, reconoció que su vuelta a la Ciudad Deportiva fue especial para él ... en lo personal. «Agradezco a todos el cariño que recibí. Fue un partido emocional aunque lo viviera desde el equilibrio más allá de la tensión del juego y lo disfruté mucho», admitió, coreado incluso durante el tiempo añadido. «Fue muy bonito. Vivimos una temporada preciosa, la que más de nuestras carreras, pero no dejó de ser un solo año y me siento muy agradecido y feliz por haber dejado este recuerdo, porque además es recíproco, y espero que se mantenga porque siempre tendré en gran estima al club y mostraré el máximo respeto siempre», aseguró.

Arturo Ruiz ya había podido reencontrarse con sus exjugadoras el domingo anterior en Logroño. «Esta vez preferí estar tranquilo y cerca de las mías antes del partido, pero luego nos tratamos con un cariño tremendo; lo que vivimos el año pasado primó sobre el partido en sí», admitió. «Sigo viendo al Granada con su identidad por bandera más allá de las dificultades por la disponibilidad de plantilla que todos conocemos pero son capaces de sentirse cómodas en todos los contextos y mantienen las virtudes. Estoy seguro de que vivirán una temporada muy bonita», auguró.

En cuanto al partido, el ahora entrenador de la Real Sociedad se marchó «con el sentimiento de poder haber hecho más». «Creemos que nos dejamos dos puntos; pudimos gestionar mejor los tres que por minutos tuvimos. Nos duele no haber estado a la altura de lo que queremos ser en muchas faces, porque no estuvimos acertadas en facetas prioritarias pese a que fuimos tan superiores como se podía prever por momentos», indicó. Acerca de la también exrojiblanca Edna Imade, se mostró «feliz por seguir con ella después de que tomara una decisión valiente para crecer en su carrera».