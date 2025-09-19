Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Irene Ferreras aplaude a sus futbolistas durante la derrota con el Levante Badalona en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Entrenadora del Granada femenino

Ferreras: «Tenemos que dar un paso adelante en solidez defensiva»

Sala de prensa ·

«El Eibar respeta mucho su idiosincrasia de las últimas temporadas, muy fuerte atrás y con peligro en la transición y a balón parado», avisa

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:51

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, señaló que la visita del Eibar a la Ciudad Deportiva del club este sábado (12.00 horas) «motiva mucho» a sus futbolistas. «Estoy segura de que será un buen partido de fútbol, porque queremos la victoria pero jugando bien porque tenemos claro el camino y que este pasa por el ritmo y la variabilidad en ataque, con alegría pero también equilibrio y sobre todo solidez defensiva, algo en lo que tenemos que dar un paso adelante y este es el escenario ideal para hacerlo», indicó en declaraciones a los medios del club.

«El Eibar respeta mucho su idiosincrasia de las últimas temporadas, muy fuerte a nivel defensivo para que cueste mucho marcarle y con peligro en la transición con futbolistas con mucha envergadura también a balón parado, pero trataremos de minimar sus virtudes y ser nosotras mismas en el campo», apuntó Irene Ferreras sobre el rival.

«La afición verá un equipo con mucho entusiasmo en el campo que quiere disfrutar y compartir la primera victoria», anticipó la entrenadora del Granada femenino sobre su propio equipo, tras congratularse por «una semana muy dura de trabajo, con altas temperaturas» durante la que sus futbolistas «dieron una lección de profesionalidad al no escatimar en esfuerzos para llegar lo más preparadas posibles al partido», con el aliciente de esos tres primeros puntos en casa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  7. 7 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora
  8. 8 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  9. 9 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  10. 10 La primera escuela que tuvo un pueblo de Granada gracias a la generosidad del marqués de Lerma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ferreras: «Tenemos que dar un paso adelante en solidez defensiva»

Ferreras: «Tenemos que dar un paso adelante en solidez defensiva»