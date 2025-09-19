Ferreras: «Tenemos que dar un paso adelante en solidez defensiva»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, señaló que la visita del Eibar a la Ciudad Deportiva del club este sábado (12.00 horas) «motiva mucho» a sus futbolistas. «Estoy segura de que será un buen partido de fútbol, porque queremos la victoria pero jugando bien porque tenemos claro el camino y que este pasa por el ritmo y la variabilidad en ataque, con alegría pero también equilibrio y sobre todo solidez defensiva, algo en lo que tenemos que dar un paso adelante y este es el escenario ideal para hacerlo», indicó en declaraciones a los medios del club.

«El Eibar respeta mucho su idiosincrasia de las últimas temporadas, muy fuerte a nivel defensivo para que cueste mucho marcarle y con peligro en la transición con futbolistas con mucha envergadura también a balón parado, pero trataremos de minimar sus virtudes y ser nosotras mismas en el campo», apuntó Irene Ferreras sobre el rival.

«La afición verá un equipo con mucho entusiasmo en el campo que quiere disfrutar y compartir la primera victoria», anticipó la entrenadora del Granada femenino sobre su propio equipo, tras congratularse por «una semana muy dura de trabajo, con altas temperaturas» durante la que sus futbolistas «dieron una lección de profesionalidad al no escatimar en esfuerzos para llegar lo más preparadas posibles al partido», con el aliciente de esos tres primeros puntos en casa.