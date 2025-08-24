La Copa Andalucía alumbra a Sonya Keefe como nueva goleadora

Granada femeninoLa Copa Andalucía alumbra a Sonya Keefe como nueva goleadora
La internacional chilena, que aspira a emular a Edna, marcó tanto al Sevilla en la final como al Málaga antes
Granada
Domingo, 24 de agosto 2025, 12:08
La conquista de la segunda Copa Andalucía del Granada femenino alumbró a Sonya Keefe como la nueva goleadora del equipo que ahora dirige Irene Ferreras. ... La delantera internacional chilena recién firmada para cubrir la baja de Edna Imade marcó tanto el 1-3 que finalmente decidió la final contra el Sevilla como la única diana ya sobre la bocina del duelo previo con el Málaga.
Keefe responde por ahora a las expectativas generadas con su fichaje pese a incorporarse algo más tarde a la pretemporada al disputar la Copa América. Su gran reto es que el Granada no eche en falta a Edna, autora de 25 goles entre las dos temporadas anteriores, 16 de ellos en la pasada. Por ahora ya decide partidos y, más allá de sus tantos, también aporta mucho temple cuando recibe el balón descolgada para oxigenar a sus compañeras atrás.
Balón parado
Hubo más noticias positivas si cabe tras la Copa Andalucía del Granada. Más allá de la amplitud de la plantilla, con hasta siete cambios y modificación de sistema de la semifinal a la final pese a los apuros para derrotar al Málaga, las rojiblancas mostraron efectividad a balón parado al marcar así tanto los dos goles de Keefe como el de Cristina Postigo al Sevilla. Razones para volver a soñar otro curso más.
