Sonya Keefe celebra la Copa Andalucía como MVP de la final además. Granada CF

Granada femenino

La Copa Andalucía alumbra a Sonya Keefe como nueva goleadora

La internacional chilena, que aspira a emular a Edna, marcó tanto al Sevilla en la final como al Málaga antes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:08

La conquista de la segunda Copa Andalucía del Granada femenino alumbró a Sonya Keefe como la nueva goleadora del equipo que ahora dirige Irene Ferreras. ... La delantera internacional chilena recién firmada para cubrir la baja de Edna Imade marcó tanto el 1-3 que finalmente decidió la final contra el Sevilla como la única diana ya sobre la bocina del duelo previo con el Málaga.

