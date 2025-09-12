Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, hace un comentario a sus jugadoras. J. M. B.

Liga F

El Femenino busca el segundo triunfo fuera

«Lo más importante es que el equipo esté mentalmente fuerte y estable», advierte Irene Ferreras antes de la visita de su equipo al Alhama

R. L.

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:05

El Granada femenino busca su segundo triunfo fuera esta temporada, tras el inaugural ante el Levante, a costa del Alhama (sábado, 20 horas). Irene Ferreras, preparadora rojiblanca, piensa que su equipo evoluciona bien. «Creo que lo que estamos viendo en competición es un equipo muy bien plantado que cada vez tiene más claras las cosas que pretende y que, en función de la buena energía que nos está dando la Liga, continúa trabajando bien en el día a día», expresó.

«Estamos poniendo el foco en muchas cosas que vemos en los partidos y que nos faltan, sabiendo que contamos con una base sobre la que trabajar. Contenta porque el vestuario es muy agradecido, quiere aprender y seguir creciendo», añadió.

Sobre el rival, destacó sus fortalezas:«El Alhama es un equipo duro, muy complicado. Hace un fútbol sencillo, pero bien ejecutado, que nos exigirá mucho. Llega rápido y tiene talento a arriba, con jugadores de experiencia y veteranía. Nosotras necesitaremos tener mucha concentración para evitar algunas situaciones para intentar imponernos».

«Lo más importante es que el equipo esté mentalmente fuerte y seamos estables», destacó. «El escenario es difícil. El Alhama se estrena en casa y a nivel emocional tendrá ese plus, con el apoyo de su afición. Nosotras tenemos que estar en la tarea y entender los momentos del partido, que será igualado pero en el que nos podemos traer los tres puntos», concretó.

