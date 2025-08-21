Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fede San Emeterio, a la Ponferradina

Diego Piñeiro, portero que estuvo muy cerca de fichar por el Granada este verano, acaba en el Real Murcia, de 1ª RFEF

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:22

Fede San Emeterio, exjugador del Granada CF, fichó por la Ponferradina, conjunto enrolado en la 1ª RFEF. Tras rescindir con el Cádiz, de Segunda división, el centrocampista cántabro se sumó al proyecto del Bierzo, que aspira a subir a la división de plata.

San Emeterio formó parte del equipo que logró el ascenso rojiblanco a Primera con Diego Martínez, en 2019. Un gol suyo, de hecho, fue clave para empatar un partido en Mallorca que dio el salto matemático como segundo clasificado en la categoría. Después se marchó al Valladolid, club poseedor de sus derechos, en el que tiempo después coincidió con Pacheta. No contó mucho con él y se fue cedido al Cádiz, que lo fichó en propiedad en el verano de 2022, entidad de la que salió hace varias semanas.

Por otra parte, el portero Diego Piñeiro, que estuvo muy cerca de fichar por el Granada en este mercado estival, finalmente recala en el Real Murcia, de 1ª RFEF. Lo hace procedente del Real Madrid Castilla.

