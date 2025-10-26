Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nazarí Lozano sortea a un rival del San Pedro. J. M. Baldomero
Crónica

Los fallos individuales vuelven a costarle el triunfo al filial del Granada

El Recreativo empata con un bravo colista en un partido intenso de más, con la tensión disparada en el césped y en los banquillos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:50

Comenta

El Recreativo Granada se tuvo que conformar con el empate ante un bravo San Pedro, colista del grupo IX de Tercera RFEF que jugó al ... límite del reglamento, pese a ponerse por delante en el marcador. Angelo aprovechó un error de la zaga visitante para adelantar al filial antes del descanso, pero otro fallo de los nazaríes permitió a los visitantes empatar después una contienda que se calentó por momentos en el césped y en los banquillos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  2. 2 «Granada se ha llenado otra vez de oro»
  3. 3 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  4. 4 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  5. 5

    El abogado granadino, Cayetano Martínez de Irujo y el juez Peinado
  6. 6

    5 a las 5, las imágenes censuradas
  7. 7 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  8. 8

    Un millón y medio de dólares para traer a Granada la terapia génica que salvaría a Elenita
  9. 9 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  10. 10

    Salobreña contará con un nuevo parking disuasorio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los fallos individuales vuelven a costarle el triunfo al filial del Granada

Los fallos individuales vuelven a costarle el triunfo al filial del Granada