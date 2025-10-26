Los fallos individuales vuelven a costarle el triunfo al filial del Granada

El Recreativo Granada se tuvo que conformar con el empate ante un bravo San Pedro, colista del grupo IX de Tercera RFEF que jugó al ... límite del reglamento, pese a ponerse por delante en el marcador. Angelo aprovechó un error de la zaga visitante para adelantar al filial antes del descanso, pero otro fallo de los nazaríes permitió a los visitantes empatar después una contienda que se calentó por momentos en el césped y en los banquillos.

Recreativo Granada Iker García; Mauro (Ale Santos, m. 88), Flores, Barjuán (Bourama, m. 79), Pere Haro; Gambín (Samu Cortés, m. 79), Mario Marín, Álvaro Justo, Lozano, Angelo (Migue Sánchez, m. 79); y Zinebi (Willian, m. 69). 1 - 1 San Pedro Gato; Pomares, Diego (Santi, m. 75), Andreu, Josema; Pepe (Andrés, m. 67), Manu, Borja (Miguel, m. 75), Caden (Abel, m. 83); Jaime y Almagro (David, m. 83). Goles 1-0, m. 41: Angelo, con un disparo a media altura; 1-1, m. 52: Almagro, con un tiro cruzado.

Árbitra Déborah Aguilar (comité sevillano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Zinebi, Gambín y al encargado de material Entrena, así como a los visitantes Gato, Pepe, Caden y al entrenador Rodolfo Bodipo.

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 8 del grupo IX de Tercera RFEF, disputado en el estadio Antonio Bailón de Peligros (Granada),

El 'B' granadinista se desplegó con algunos cambios en su once tipo –quizá por la proximidad del choque copero del primer equipo contra el Roda– en el Antonio Bailón, estadio que acogió la cita ante los trabajos de resiembra que inhabilitan el campo de la Ciudad Deportiva. El partido arrancó y se mantuvo intenso prácticamente hasta el final, con el San Pedro presionando arriba y cortocircuitando la creación rojiblanca, con Gambín y Justo entre los más inspirados.

Almagro disparó primero para los visitantes, aunque sin demasiada puntería. Poco después, fue el recreativista Pere Haro el que cabeceó un buen centro lateral desde el punto de penalti, obligando a estirarse a Gato para evitar el tanto. No hubo muchas más ocasiones, hasta el tanto de Angelo, que le robó la cartera a Josema para batir con calidad al meta visitante. La celebración del filial no gustó al San Pedro, que provocó una tangana que se saldó con reparto de amarillas.

El descanso sirvió para calmar las aguas, con Zinebi rozando la segunda diana del Recreativo con un testarazo cruzado que rozó el poste tras la reanudación. El juvenil se las vio con los centrales, desquiciados ante su corpulencia. Sin embargo, lo que llegó fue el empate de Almagro con un disparo cruzado desde la frontal tras un despeje fallido de la zaga nazarí. Otro error individual que quita puntos al equipo esta temporada, pues la madera impidió la fiesta ante el misil de Justo. Tampoco encontraron el premio las incursiones por la banda de Lozano. El 'play off' deberá esperar.