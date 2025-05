Los 'ex' del Granada que podrían ayudarle este domingo

Varios 'ex' del Granada podrían ayudarle a volver al 'play off' de ascenso a Primera división durante la jornada unificada del domingo. Raúl Fernández y Adri Butzke recibirán al Almería con el Mirandés en Anduva con el desafío de mantenerse en ascenso directo y el Eldense que dirige José Luis Oltra con Fede Vico en sus filas hará lo propio con el Racing de Santander, aún con opciones matemáticas de permanencia en Segunda. Nada servirá, en cualquier caso, si los rojiblancos no ganan al Castellón en Los Cármenes.

Buen favor le haría al Granada que Raúl Fernández dejase su portería a cero con el Almería, aunque también dependa de algún gol del Mirandés para desbancar a los indálicos. El portero de 37 años ya podría emular las 16 metas impolutas con las que logró el Zamora como rojiblanco durante el ascenso en 2023 pese a perderse las cuatro últimas jornadas por la fractura de una costilla. En Primera, sin embargo, perdió ese crédito.

También jugará muy motivado, si es que juega, Adri Butzke. Canterano del Granada desde alevín, el delantero de 24 años fue cedido en invierno por el Vitoria de Guimaraes pero no ha pasado del rol de revulsivo, con una única titularidad y en marzo tras marcar un gol en febrero. Ahora lleva dos jornadas sin minutos.

Con la ilusión de seguir en Segunda una temporada más aunque parecía imposible competirá el Eldense de José Luis Oltra con el Racing, que acumula dos derrotas consecutivas. El entrenador del Granada para la temporada 2017/18 hasta su destitución en marzo pese a tener al equipo en 'play off' -sin que luego acabara ahí ni tan siquiera- tratará de apurar las opciones de salvación de los suyos. Desde invierno cuenta con Fede Vico, artífice del ascenso rojiblanco en 2019 y del posterior 'EuroGranada' con Diego Martínez, suplente en las dos últimas jornadas tras encadenar siete titularidades.

Nunca defendió la camiseta del Granada pero también se siente granadinista uno de los delanteros del Eldense: el granadino Diego Collado. Cedido en invierno por el Gil Vicente luso en el que recaló del Villarreal, este punta de 24 años sí viene siendo titular con un gol al Levante en su haber. Formado entre las canteras del Granada 74 y del Ciudad de Granada, fue titular en diez de sus catorce encuentros.

El Cádiz, con el Huesca

Mal haría el Granada en perderle el ojo al Huesca, un único punto por detrás. Los oscenses visitarán al Cádiz, que también cuenta con tres exrojiblancos: Óscar Melendo, Carlos Fernández y Fede San Emeterio. Ninguno de los tres viene siendo titular, y el centrocampista lleva seis jornadas sin jugar de hecho, pero tanto el mediapunta como el delantero son revulsivos habituales de Gaizka Garitano.